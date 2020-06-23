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誘8美少女外拍 男持猥褻照逼嘿咻

男持猥褻照逼女學生嘿咻，判刑11年。（資料照）

男持猥褻照逼女學生嘿咻，判刑11年。（資料照）

2020-06-23 05:30:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市擔任廚師的男子蔡承諺，透過臉書徵求未成年女學生外拍賺外快，過程中蔡男刻意裸露下體入鏡，或要求少女為其口交等拍攝猥褻照，蔡還持拍攝的猥褻照，強逼少女和他嘿咻，至少有8名少女受害，被害人痛罵「噁心、變態」，橋頭地方法院依違反兒童及少年性剝削防制條例，及強制性交罪重判蔡男11年。

色廚師判11年

判決書指出，蔡男2015年以女性大頭照申請臉書帳號，以提供運動服外拍工作機會為由，邀約在學女學生，聲稱僅需穿著運動服拍照即可賺錢，陸續有女學生赴約拍攝。

調查發現，蔡男先後至少邀約8名少女到公園、放學後校園、捷運走道、停車場等地外拍，拍攝時會要求穿運動服的少女做出撩人姿態，拍攝彎腰並翹起臀部姿勢，蔡伺機以手撫摸臀部，並讓自己勃起的下體入鏡，部份少女拍攝時，並不知道蔡有露下體，也有部份少女受利誘拍攝口交猥褻照，事後，蔡給付少女200至600元不等酬勞。其中一名少女被利誘和蔡進行性交易被拍下裸照，蔡男竟持不雅照威脅上傳網路，並要求「至少再X一次」 ，少女不堪其擾報警提告。

蔡落網後辯稱，他拍攝照片只自用並無外流，拍攝時並無違反少女意願等，橋頭地院審理時，將這些不雅照供被害少女指認，少女均表示，「覺得傻眼」、「覺得噁心」、「變態」等，依違反兒童及少年性剝削防制條例，及強制性交罪判刑，可上訴。

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