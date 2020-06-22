已婚警狂追偷吃學弟妻 雙方都有槍犯警界大忌

已婚警員偷吃學弟妻示意圖

2020-06-22 05:30:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆已婚的黃姓警員去年11月看病時，結識一名李姓女護理師，詢問後得知其夫竟是自己的學弟，黃員非但不避嫌，還瞞著妻子追求李女，更在旅館發生性關係。李女的丈夫發現妻子有異，找來徵信社跟監並揭發姦情。黃員被起訴後，受惠通姦除罪化，基隆地院近日諭知該案免訴。

通姦除罪化法官判免訴

檢警調查，30多歲黃姓警員明知李女先生是自己的學弟，卻仍追求對方，後來李女的丈夫發現異狀，花了數十萬元請來徵信社跟監妻子，並查出她正與某派出所學長交往，傷心不已。

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去年12月，徵信社業者跟監2人到基隆市「金華大飯店」，隨後通知李女的丈夫及轄區警員前往現場，但黃、李2人拒不開門，直到李女丈夫打給妻子說「我在門外」，門才打開。李女返家後向丈夫承認，確實有跟黃員發生關係，隨後其丈夫對2人提出妨害家庭告訴。

檢察官偵查期間，丈夫則對李女撤回告訴，而黃員因現場同事證詞與護理師承認2人發生性行為，因而被檢方起訴。

基隆地院審理期間，因上月底大法官宣告通姦罪違憲，條文立即失效，法官判定該案免訴。

資深陳姓警員指出，該名黃姓學長犯了大忌，因為警界有一條不成文規定，不論如何，想外遇、找小三都不能找上同事的老婆，因為雙方都有機會接觸槍枝，萬一情緒失控，發生駁火案件，後果不堪設想；再者雙方都在同一個職場工作，同事間難免流傳一些流言蜚語，只能建議其中一方趕緊調往其他縣市服務，避免碰到面發生衝突。

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