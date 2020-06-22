為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

已婚警狂追偷吃學弟妻 雙方都有槍犯警界大忌

已婚警員偷吃學弟妻示意圖

已婚警員偷吃學弟妻示意圖

2020-06-22 05:30:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆已婚的黃姓警員去年11月看病時，結識一名李姓女護理師，詢問後得知其夫竟是自己的學弟，黃員非但不避嫌，還瞞著妻子追求李女，更在旅館發生性關係。李女的丈夫發現妻子有異，找來徵信社跟監並揭發姦情。黃員被起訴後，受惠通姦除罪化，基隆地院近日諭知該案免訴。

通姦除罪化法官判免訴

檢警調查，30多歲黃姓警員明知李女先生是自己的學弟，卻仍追求對方，後來李女的丈夫發現異狀，花了數十萬元請來徵信社跟監妻子，並查出她正與某派出所學長交往，傷心不已。

去年12月，徵信社業者跟監2人到基隆市「金華大飯店」，隨後通知李女的丈夫及轄區警員前往現場，但黃、李2人拒不開門，直到李女丈夫打給妻子說「我在門外」，門才打開。李女返家後向丈夫承認，確實有跟黃員發生關係，隨後其丈夫對2人提出妨害家庭告訴。

檢察官偵查期間，丈夫則對李女撤回告訴，而黃員因現場同事證詞與護理師承認2人發生性行為，因而被檢方起訴。

基隆地院審理期間，因上月底大法官宣告通姦罪違憲，條文立即失效，法官判定該案免訴。

資深陳姓警員指出，該名黃姓學長犯了大忌，因為警界有一條不成文規定，不論如何，想外遇、找小三都不能找上同事的老婆，因為雙方都有機會接觸槍枝，萬一情緒失控，發生駁火案件，後果不堪設想；再者雙方都在同一個職場工作，同事間難免流傳一些流言蜚語，只能建議其中一方趕緊調往其他縣市服務，避免碰到面發生衝突。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
通姦除罪／警外遇行為違紀 仍會被懲處
2020-06-22 05:30

通姦除罪／警外遇行為違紀 仍會被懲處
A7頂標建材規模 「禾悅花園」2週湧千組

A7頂標建材規模 「禾悅花園」2週湧千組
拚經濟順時鐘 好助手掙錢正輕鬆

拚經濟順時鐘 好助手掙錢正輕鬆
社會今日熱門
2020-06-21 07:19

東市開封橋半夜傳巨響 男駕車自撞橋頭受傷 影片

2020-06-21 09:23

平溪7旬老翁昨晚疑跌落溪中 遺體今早浮起搜救人員打撈上岸

2020-06-21 09:42

鵝鑾鼻外海驚見無頭斷臂男屍 著潛水衣、腰際有佩刀

2020-06-21 09:24

北市文山一分局彩繪牆面好吸睛 成網美打卡新景點

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播