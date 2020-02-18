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大叔畸戀大眼妹 為1.5萬潑油燒死她

蘇男持打火機恐嚇男店員後潑汽油，男店員趁機逃出，蘇男直奔2樓朝黃女潑灑汽油縱火。（記者王宣晴翻攝）

蘇男持打火機恐嚇男店員後潑汽油，男店員趁機逃出，蘇男直奔2樓朝黃女潑灑汽油縱火。（記者王宣晴翻攝）

2020-02-18 05:30:00

〔記者王宣晴／新北報導〕50歲蘇姓男子追求已婚的22歲黃姓越南籍按摩師，時常到新北市蘆洲的養生館，指名要黃女服務，15日蘇男懷疑裝有1萬5千元的皮包遭黃女竊走，雙方發生拉扯糾紛，蘇男心生怨恨，昨晨提著2桶約5公升的汽油前往養生館，衝上2樓對黃女潑灑汽油縱火，黃女逃避不及，全身大面積燒燙傷，送醫不治，蘇男犯案後逃逸無蹤，全案朝殺人等罪嫌偵辦。

養生館常客 死纏追求

黃女眼睛大、長相清秀，2年多前跟34歲林男結婚後取得長期居留證，夫妻倆同住新北市樹林區，黃女則到蘆洲中華路的養生館擔任按摩師（編號16號），因此結識來消費的蘇男。

自稱從商的蘇男居無定所，認識黃女後積極追求，連黃女的丈夫都知道蘇男不斷騷擾妻子，雖黃女拒絕，蘇男仍時常指名黃女服務。

本月15日，蘇男發現裝有1萬5千元的皮包遭竊，懷疑黃女所偷，黃女面對質問默認，同意與蘇男搭計程車回到樹林住處拿錢，不料黃女上樓後拒不開門，避不見面。

蘇男隔日在黃女住處的電梯堵到她，兩人發生拉扯爭執，黃女持鑰匙劃傷蘇男臉部、手部，蘇男提告傷害、竊盜，黃女也提出妨害自由等告訴。

店員先被潑 逃出求救

蘇男因此由愛生恨，昨晨3時許，提著2桶共約5公升的汽油前往養生館，朝郭姓員工咆哮：「叫16號出來！」郭男連忙制止，卻被蘇男潑灑汽油、作勢點火恐嚇，郭男奪門而出報警求救。

蘇男則衝上2樓，找到獨自待在休息室的黃女，潑灑汽油將她燒死，消防人員獲報半小時內撲滅火勢，起火面積約4平方公尺，但黃女逃生不及，全身大面積燒燙傷，送醫不治。

縱火案還波及隔壁大樓8樓的92歲謝姓老翁，謝翁因濃煙及消防車警笛聲，從睡夢中驚醒摔下床面，一度昏厥，所幸送醫後無生命危險。

警方追查發現，該養生館曾被查獲妨害風化、違規營業，已報請市府規劃後續拆除事宜，而蘇姓嫌犯行蹤不定，警方正調閱監視器緝捕。

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