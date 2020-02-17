洩密吸金案辯為國安 調查官被休職

調查官洩密吸金案被休職示意圖

2020-02-17 05:30:00

〔記者溫于德／台北報導〕調查局台東縣調站調查專員劉明冠，被控擔任台南市調查處副主任期間，透過LINE洩漏搜索辦案情資給涉入吸金案的「三聯公司」執行長徐少東，被移送公務員懲戒委員會，劉員雖辯稱是為蒐集國安情資，才會傳訊息，但未獲公懲會採信，本月5日判決休職2年。

劉明冠去年得知，南部地區機動工作站規劃將執行「三聯國際集團吸金20億元案」搜索行動，早一步於4月22日傳LINE給徐少東，內容包括「5月2日注意一下」、「我很擔心你」等語。

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南機站事後查扣徐少東手機，驚見劉明冠洩密，劉事後被調往台東縣調站，也被依「公務員洩漏國防以外之秘密消息罪」判刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，另須支付公庫20萬元，並接受2場法治教育確定。

劉明冠也被調查局移送公懲會究責，劉員具狀辯稱，徐少東是中華致公黨副主席，熟稔中國大陸與台灣洪門組織，可提供相關國安情資，符合自己的工作路線，且傳訊息也可以拉攏關係，況且，他並不知情徐男涉入吸金案；但劉也為不慎洩密表達悔意，盼給他自新機會。

公懲會拒絕採信辯詞，並於判決書批劉明冠違反公務員服務法的「公務員有絕對保守政府機關機密之義務」，損害政府信譽，判決休職2年。

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