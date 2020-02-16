北科大名教授收賄判刑2年半 棄保潛逃

台北科技大學教授王文博收賄判刑2年半，棄保逃匿。（翻攝台北科技大學冷凍空調工程系系友會網站）

2020-02-16 05:30:00

〔記者張文川／台北報導〕國立台北科技大學教授、冷凍空調權威學者王文博，十四年前擔任「新竹三村」工程招標案的評選委員時，收受廠商五十萬元賄款，洩漏評選內容，被控違背職務收賄罪，最高法院去年十月駁回更三審上訴，王判刑兩年半定讞，必須入獄，不料他竟棄保逃亡，檢方日前傳喚、拘提他報到發監均未到，將發布通緝。

新竹市府工程案 廠商行賄請託

二○○六年新竹市政府辦理新竹三村招標，王文博等人獲遴選為評選委員，參與投標的新亞建設，為了讓評委將新亞評定為第一名廠商，向文化大學副教授陳錦錫詢問標案具體內容後，新亞再派人分別行賄評委。

請繼續往下閱讀...

纏訟13年 王文博等3學者判刑

新亞建設透過陳姓白手套交付賄款給陳錦賜，又到台大教授辦公室面交現金給台大土木系教授郭斯傑，再到北科大研究室行賄王文博，手法都是用紙袋包五十萬元現金，請託在審查時讓新亞順利得標，但最後新亞並未得標，檢調接獲檢舉展開偵辦。

案件纏訟十三年，高院更三審去年二月仍判三人有罪，最高院去年十月駁回上訴定讞。王文博上訴理由指出，並未評定新亞為第一名，陳姓行賄者對於交付賄款的方法與時間，說法前後不一，王堅稱是陳侵占工程款，謊稱行賄來掩飾虧空。但法院最終認定陳的供述前後一致，沒有歧異，也沒有攀誣的必要，認定王三人確實有罪。

傳喚、發監未到 檢方通緝

全案定讞後，台北地檢署傳喚王文博報到執行，王卻未現身，由於王的戶籍在台北市內湖區，北檢囑託士林地檢署執行拘提，內湖分局員警前往拘提也未著，檢方認定王有逃匿事實，日前向法院聲請沒收當初檢方諭令的十萬元保證金獲准，並將通緝王文博。

王文博曾任全國冷凍空調學會會長、北科大能源與冷凍空調工程系主任與研究所長，是國內冷凍空調專業領域界的權威專家，和他同日定讞的還有台大土木系教授郭斯傑、文化大學副教授陳錦賜，郭、陳各被判刑六年，已入監服刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法