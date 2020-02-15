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未讓鳴笛消防車 曳引車黃燈搶快釀禍

高雄發生嚴重車禍，造成消防員1死4傷。（記者陳文嬋攝）

高雄發生嚴重車禍，造成消防員1死4傷。（記者陳文嬋攝）

2020-02-15 05:30:00

〔記者陳文嬋、黃佳琳、黃旭磊／高雄報導〕高雄市鳳祥消防分隊前晚火警出勤，剛從分隊開出400公尺，不到1分鐘就在鳳頂、過埤路口遭遇綠燈變成黃燈搶快通過的曳引車，水箱車左前車頭被對方左後車尾撞到後旋轉180度側翻，造成消防員1死4傷。高雄市警交通大隊初判，雖消防車當時是紅燈通過，但緊急出勤有優先路權，且一路開啟警示燈及警鳴器，曳引車的張姓駕駛則黃燈搶快，未禮讓消防車，不管在何種狀況下與消防車碰撞，張男都得負較大肇事責任。

警方說，消防車開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制；至於他車聽到消防等執勤中車輛的警號時，不論來自何方，均應立即避讓。

鳳祥消防分隊是在前晚近10時獲報頂圃街傳出異味，因此人車出動，沿鳳頂路北往南行駛，42歲張男駕駛曳引車沿過埤路西向東直行，兩車在路口碰撞；曳引車總重43噸，水箱車總重約17噸，撞擊後曳引車身輕微受損，水箱車頭則嚴重扭曲變形。

消防小隊長馮永昌坐在副駕駛座後方，當場被拋飛車外，又被水箱車壓身，救出送醫不治；分隊長曾柏雄雙腿嚴重骨折，恐有截肢之虞；隊員賴統生顱內出血、右腳骨折，傷勢亦嚴重。消防車駕駛芶玉錦與坐後座中間的隊員郭峻嘉，傷勢稍輕。

貨運司機酒測值0.06 通過測試

警方調查，張男是貨運司機，過去無重大交通違規紀錄，當時帶著8歲兒載運水泥熟料，從高雄碼頭出發，晚間7時中途卸貨時，喝了一杯含酒精保力達，酒測值0.06毫克，未超過法定0.15毫克，通過3項平衡測試。他供稱，當時被八八快速道路的橋墩擋住視線，未發現水箱車，車窗關閉也沒聽到鳴笛聲，自己時速約50公里，發現水箱車時踩煞車已來不及；訊後檢方諭知10萬元交保。

張男得知消防員非死即傷，難過說：「沒有人想要發生這種事，會想辦法賠償。」

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