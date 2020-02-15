消防水箱車後座無安全帶 小隊長拋飛枉死

5消傷亡情況

2020-02-15 05:30:00

遇劫 消防員1死4傷

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市消防局鳳祥分隊5名消防員前天深夜出勤，水箱車開至鳳山區鳳頂、過埤路口時遭曳引車撞上車頭，造成消防員1死4傷慘劇，因該舊型消防水箱車的後座無安全帶設計，坐在右後座的小隊長馮永昌遭拋飛及重壓死亡。

高市消防局將裝扣環安全帶

高市消防局第三大隊長王國泰說，他30年來搭水箱車從沒繫過安全帶，因為消防衣褲裝備重10多公斤，行車間還來回穿戴空氣濾清器（空氣瓶）以便下車使用，消防員都稱後座為「作業室」，目的不在乘坐而是整裝，一旦發生意外「就是消防員的宿命」。

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由於穿上消防衣褲、還要穿戴空氣瓶的全副武裝消防員，要繫安全帶並不容易，因此有的水箱車甚至沒設計安全帶。高市消防局副局長王宗展說，出事車是2012年採購，局內有7輛為台灣自製水箱車，原廠沒設計安全帶，事發後考量同仁安全，不再只求便利，將清查檢視全市水箱車，並設計安裝「快穿戴式扣環」及全面加裝和要求繫安全帶。

至於新式水箱車考量安全，後座多配備安全帶，但王國泰說，消防裝備厚重還要背空氣瓶，根本繫不上，以目前的配備設計，還想不出兼顧安全和便利的辦法。

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