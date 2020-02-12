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去年毒品案創新低 全般刑案破獲創新高

近5年刑案、毒品案發生數

近5年刑案、毒品案發生數

2020-02-12 05:30:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕警察機關近年全力打擊黑道及查緝毒品，似乎已見成效。根據內政部最新統計，我國全般刑案發生數繼前年創下歷史最低點後，去年又減少5.4%，再締新低紀錄，其中又以毒品案減少最多，比前年減少約14.35%。此外，除了發生率創下新低外，去年全般刑案破獲率也創新高，達到96.36%。

根據警政署定義，「全般刑案」是指各種觸犯普通刑法與特別刑法之案件，包括殺人、強盜、擄人勒贖、性侵害、竊盜、詐欺、毒品、妨害風化、偽造文書等各類刑事案件均屬之。

在各類刑案中，減少趨勢最明顯的就是毒品案件，去年全國警方共受理4萬7520件毒品案，比前年的5萬5480案少了近8000件，減幅高達14.35%。此外，竊盜案、公共危險案也分別比前年減少5235件、4327件，減幅分別為11%、6.74%，而暴力犯罪也減少了141件，減幅達14.2%。

不但發生率創下新低，警方的破獲率也創新高，根據內政部資料，去年警方破獲刑案的比率高達96.36%，再次超越前年創下的95.2%紀錄，與2014年的86.03%相比，更成長超過10個百分點。

值得注意的是，雖然各類犯罪多呈下降趨勢，但去年的詐欺案件卻不減反增，比前年微幅增加了201件，雖然漲幅僅0.86%，仍顯示警方在打擊詐騙上還有努力空間。

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