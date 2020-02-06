賣正版A片 業者起訴 劇情涉「硬蕊」違法

「東京熱便利屋」遭檢舉販賣性虐A片，業者被起訴。 （資料照）

2020-02-06 05:30:00

〔記者錢利忠／台北報導〕販售經日本發行業者正式授權的有版權A片，仍可能觸法！台北市八德路「東京熱便利屋」遭檢舉販賣性虐待情節A片，周姓業者證明賣的是日本「知的財產振興協會（IPPA）」授權同意的影片，但台北地檢署認為，IPPA僅擁有影片智慧財產權，周男則實際販售含「硬蕊」猥褻元素的物品，昨天將周男起訴。

業者涉賣猥褻物品罪

本案起於楊姓男子因販售日本盜版A片，遭IPPA檢舉而心生怨懟，去年攜帶密錄器前往專門販售日方授權正版A片的「東京熱便利屋」，買來8部性虐待劇情A片，持以檢舉IPPA日本理事長島崎啟之、IPPA在華辦事處代表羽部康裕及該店周姓負責人妨害風化。羽部康裕、島崎啟之的律師辯護稱，IPPA只負責保障A片工作者權益及維護影片相關智財權等事宜；檢方認同2人辯詞，將他們不起訴處分。

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周姓負責人則供稱，他賣的A片是經IPPA授權同意在台販售的正版貨。但檢方以周男賣的A片，內容涉及性虐待、綑綁等變態情節，屬大法官會議617號解釋「未採取安全阻隔措施的『硬蕊』範疇」，認定周男涉賣猥褻物品罪證明確，將他起訴。

當初同志書店「晶晶書庫」賴姓負責人販賣含男同志性交圖像等進口雜誌，被依刑法第235條妨害風化罪判拘役50日定讞；謝姓書商賣「性愛女娃」書籍也被論刑，2人認為刑法第235條妨害性資訊的流通，聲請釋憲。

大法官會議2006年做出617號解釋，提及性資訊或物品客觀上若引起人羞恥或厭惡，侵害性道德感情、危害平等和諧的社會價值秩序時，便侵害憲法保障的社會秩序，認為刑法第235條的限制未違反比例原則。

至於A片能否受到著作權保障？前士林地檢署檢察官、律師翁偉倫表示，實務見解上，成人著作若具「原創性」，便受我國著作權法保障，來自日本等他國合法的成人影片也受保障，未經授權擅自下載，就可能違反著作權法的重製罪，最重可處3年徒刑。

猥褻物小檔案／硬蕊不行、軟蕊可賣

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