《台南》永康警施鐵腕 4小時開94違規單

2020-02-02 05:30:00

〔記者萬于甄／永康報導〕市警局為解決轄內交通亂象，減少交通事故發生，二月起再度執行交通大執法勤務，取締各項交通違規，並以永康中華路、東區中華東路為重點示範路段，卻有不少民眾質疑警方執行力。永康分局昨施展鐵腕，上午加強巡查，四個小時內開出九十四件取締違規單，強力執法「係金ㄟ」。

警方說，去年起陸續針對闖紅燈、超速違規及違規停車進行專案性執法，改善用路人違規習慣，已略有成效，近期又發現違規轉彎及未戴安全帽易造成車禍死傷，決定自二月起，從易肇事的永康區中華路及東區中華東路加強執行違規取締。

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永康警方事前先向該路段美食店家及重要路口宣導交通安全，希望駕駛人切勿違規，但交通大執法消息一出，有民眾質疑警方執行力，認為只是「口號喊一喊」、「台南是交通違規溫床，不意外」等，也有民眾感謝警方的辛苦。

永康警方昨早針對中華路段加強稽查，上午八點至十二點共取締九十四件違規，包含違規停車五十九件、闖紅燈廿件及未依規定轉彎十五件，以行動力證明維護大眾交通安全的決心。

警方強調，執法目的並非開單，是希望嚇阻交通違規及減少交通事故，達到零車禍、零死亡率目標，也呼籲駕駛人要留意，並養成良好的駕駛習慣。

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