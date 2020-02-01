玩家抄魔術方塊解法∼台灣紀錄保持人怒告

台灣魔術方塊多顆「盲解」紀錄保持人洪啟倫，在遮眼下24秒鐘完成魔術方塊，2017年時他獨特的拆解影片，放在Youtube。 （記者王捷翻攝、資料照）

2020-02-01 05:30:00

盲解魔術方塊 洪啟倫24秒搞定

〔記者王捷／台南報導〕台灣魔術方塊多顆「盲解」紀錄保持人洪啟倫，在遮眼下24秒鐘完成魔術方塊，2017年時他獨特的拆解影片，放在Youtube上有8萬人次瀏覽，但1個月前黃姓男子錄製相同解法的影片上傳，洪男認為著作權遭侵犯，多次要求回應，但黃男沒理會，直到洪男提告，雙方才和解。

洪啟倫2008年開始接觸魔術方塊，2010年首次參賽就拿到第3名，之後他開始接觸「盲解」，也就是蒙眼完成魔術方塊的訓練，他把每個方塊做標記，並在腦內編碼，2011年獲得魔術方塊的台灣冠軍，當時是世界排名第20名，2018年多顆盲解魔術方塊中，又刷新台灣紀錄。

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2017年，他自創適合初學者的3×3魔術方塊雙公式「下右上左」，測速平均是31秒，放在Youtube有8萬人次點閱，讓網友直呼是神手。

上個月，黃姓玩家也製作教學影片，約有3萬5000人次觀看，還分享在臉書社團上，洪以黃使用他的公式，認為權益受損，並在臉書留言警告。

據了解，洪啟倫多次向黃男喊話，告知侵犯著作權，不過黃男沒有理會，直到洪啟倫提告，黃男才表示願意和解。

警方指出，這件違反著作權案已函送，雙方也在和解中。洪男指出，已與黃男討論和解，基本上要求黃男刪除侵權部分，還有返還部分盈利。黃男則低調不受訪。

黃男一個月前上傳的魔術方塊解法，讓洪啟倫認為自己的著作權遭侵犯。（記者王捷翻攝）

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