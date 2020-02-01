政策早喊卡／埤塘種電集團 囂張吸金 宣稱3年回本永遠獲利

因為對環境影響無法掌控，桃園市政府前年10月底將埤塘光電計畫喊卡， 圖為之前核准的案件。 （桃園市政府經發局提供）

2020-02-01 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府推出的「埤塘光電綠能計畫」早於1年多前喊卡，連月來竟有打著「埤塘種電」口號的集團，公然向民間募資，囂張吸金挑戰公權力！

桃市府呼籲民眾別上當

號稱「千塘之鄉」的桃園台地，原本桃園市政府規劃要推「埤塘光電綠能計畫」，鼓勵業者在埤塘種電，發展太陽光電，計畫已於1年多前宣告終止。未料去年10月開始，桃園沿海鄉間出現埤塘種電集團向民間募資，宣稱3年內可全數回本，之後就可永遠獲利，吸引不少民眾借貸投資。桃園市政府昨表示，坊間打著埤塘種電募資疑涉吸金，民眾要特別注意。

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生態影響難掌握 宣告終止

桃市府指出，桃園升格後開始推動埤塘光電，共發出8口埤塘執照，之後因對環境生態影響無法掌握，因此2018年10月31日宣告終止，目前仍未解禁。

陳姓民眾表示，最近有親戚向他借錢投資，詢問下才知道，去年10月開始，桃園沿海鄉下地區，出現埤塘種電集團向民間募資。集團宣稱，市府鼓勵綠能發展，以民間埤塘作為太陽能電板種電基地，未來發電會由台電高價收購，邀請參與民間綠能電力投資。

集團還說，只需投資初期種電成本，如面板及埤塘施工費用，3年內就可回本，之後永遠取得種電利益，募資對象主要鎖定老農民或高齡銀髮族，每股投資100萬元，不少民眾四處借貸或把房屋貸款後拿去投資，據聞有人購買好幾股，投入數百萬元資金。

傳有人四處借貸去投資

桃園市經濟發展局公用事業科長江信潔表示，市府停止推動埤塘光電後，針對埤塘光電就不再發給「設備設置同意函」，呼籲民眾小心坊間的投資案有詐。

桃園農田水利會總幹事黃金德表示，目前桃園市核可的8口埤塘都屬於水利會的埤塘，太陽能發電大約要10年時間才能回本，宣稱3年回本很可能涉及吸金。

桃園市政府當初配合行政院「前瞻基礎建設計畫」提出「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」，並於新屋區建置埤塘太陽光電示範點，於2017年4月22日試營運。光電埤塘示範點水域面積3.75公頃，裝置光電板面積0.48公頃，1年發電量約60萬度，可提供165戶1整年的家庭用電。

「埤塘光電綠能計畫」希望3年內選擇約300口、占地1650公頃的埤塘建構太陽能發電系統，目標3年達到660百萬瓦（MW）發電量，惟因環境生態因素喊卡。

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