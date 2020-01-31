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他山之石／日推網路實名制 進行身分審核

（翻攝自網路）

（翻攝自網路）

2020-01-31 05:30:00

記者吳昇儒／專題報導

情色相關網站上的「十八禁」，對於區隔未成年人瀏覽可說形同虛設，且現行司法主流意見對於網站業者或情色資訊提供者的作為，幾乎是「不想管」。兒少團體和法界人士強烈呼籲，主管機關應修法解決青少年遭遇的「網路情色危機」。

兒福聯盟政策中心主任李宏文指出，日本十七年前就已修法，要求未滿十八歲者不得使用交友網站等規範，十一年前更推動網路實名制，使用者須提供身分證截圖或相關證明，審核後才能瀏覽；李宏文說，針對手機使用部分，也在孩子拿到屬於自己的手機時，就已在手機上設定，有關色情、暴力的網站，都預設無法進入。李宏文建議政府機關參考日制積極修法，保護孩子們上網的安全。

律師林富貴認為，網路使用者採實名制，不僅可遏止兒少輕易瀏覽色情網站，還能杜絕網軍利用網路犯罪。他表示，「兒童及少年性剝削防制條例」開宗明義表示，只要兒少有遭受色情媒介污染之虞就成立犯罪，但遏止犯罪是治標，如何有效建立網路實名制，確實讓業者建立分級制度，才是治本之策。

不過，也有人擔心網路進行實名認證，因缺乏管理單位，可能造成個資外洩問題。偵辦網路犯罪經驗豐富的黃姓警官表示，可推出類似自然人憑證的網路身分代碼，由戶役政系統發出個人身分代碼，進入有關色情網站時，須輸入代碼確認成年才能瀏覽，多一道防護，即可避免個資外洩。

可推身分代碼防個資外洩

黃警官說，公務人員經常使用自然人憑證當作自己在網路上的身分，以此收發公文，等同於使用者本人，但相關個人資料則是發出憑證的戶役政系統才能查詢，保護使用者的個資安全。

至於代碼是否可能被有心人士破解？此部分可利用手機雙重認證等方式，加強防護。

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