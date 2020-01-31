網路「十八禁」擋不了兒少 業者竟也無罪

（翻攝自網路）

2020-01-31 05:30:00

記者吳昇儒／專題報導

現今各種色情資訊充斥網路，加上隨身攜帶的手機都可以隨時上網，對於好奇的未成年人來說，一些成人、提供性交易資訊的網站或臉書社團、特定LINE群組等，幾乎不設防，而這些嚴重污染青少年身心靈的情色資訊網站，只要設有「十八禁」告知未成年人不可進入，無論平台業者或從事性交易者，幾乎都能免責，但人盡皆之，「十八禁」是個假門檻，形同虛設的設計，最大功能其實是成為情色業者的保護傘。

網路「十八禁」形同虛設

學校家長批色情持續危害

基隆市武崙國小校長楊坤祥表示，網站上跳出「禁止十八歲進入」的網頁，要阻擋小朋友們進入瀏覽，根本是掩耳盜鈴的行為。無數家長們也痛批，這樣的設置，「有跟沒有一樣」，只會讓網路色情和暴力持續危害青少年。

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日前一名女子到成員多達數百人的LINE群組PO性交易訊息，公然告知「可以肛、可６９」等內容，一審簡易庭認為，這些資訊足以引誘、暗示未成年人性交易，將女子判刑五月；未料上訴後，新北地院合議庭認為，群組設有「十八禁」，被告信任這個機制才PO廣告，主觀上無犯意，改判無罪。

類似判決比比皆是，比如兩名二十多歲女子到某論壇PO性交易訊息，檢察官認為她們違反「兒童及少年性剝削防制條例」起訴，移審法院後，法官認為論壇有分級，雖有成年人性交易廣告，但不在兒少條例追究範圍，也沒證據證明是以未成年為對象，二人獲判無罪。

檢方以妨害風化罪嫌起訴

法官認已盡告知義務免責

同樣的，網路平台業者在網頁上展示猥褻照、販售色情片，檢察官依妨害風化罪嫌起訴，但法官主流意見多為因設有「同意進入」、「不同意離開」連結，及掛設未滿十八歲勿進的限制級標章，因此判決無罪；換句話說，只要有消極分級制度區隔，即可免責。

律師柯林宏表示，網路平台業者在使用者進入網頁時已盡告知義務，在法律上確實可能免除其責，要防制青少年接觸色情網站，還是要從用戶端阻擋較有效，同時給予正確的性知識及觀念。

新北市陳姓家長則憂心忡忡說，剛上高中的兒子對「性」非常好奇，最近發現他用電腦上網瀏覽色情網站，雖已加裝防護軟體，但手機瀏覽部分，仍不知該如何禁止。

兒福聯盟政策中心主任李宏文說，現在孩子們都是網際網路的「原住民」，在這個區塊，比家長厲害，很容易破解這些防護機制，所以是要培養孩子們的數位素養，家長與孩子也要一同學習，而不是只限制孩子上網時間。

楊坤祥指出，孩子們若開始出現對於性方面的討論，或盯著、碰觸別人的性特徵時，就可能已接觸到不當網站，家長們要特別留意。

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