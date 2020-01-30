逆子燒死母後網咖玩樂 累了住賓館落網

涉嫌縱火的林男昨天被逮移送法辦。（記者劉慶侯攝）

2020-01-30 05:30:00

〔記者劉慶侯、黃捷／台北報導〕新北市新店區中興路三段前天發生彩券行遭縱火案，警方昨在北市逮獲36歲林姓男子，辦案人員調查發覺，疑有躁鬱症的林嫌和胞姊發生口角爭執，一氣之下去買汽油縱火，結果燒死母親及造成胞姊重傷。事發後警方調閱監視器畫面追緝林嫌，發覺林犯案後搭捷運到台北市西門町，研判他可能投宿附近旅館，昨凌晨3時30分在中華路一間旅館逮捕林嫌；林供稱，縱火後先到西門町一家網咖上網，玩到凌晨太累了，再投宿附近旅館。

與胞姊口角 憤而縱火

新北市消防局是在前晚9時獲報，指新店區中興路三段發生火警，人車趕抵時，現場老舊公寓一樓的彩券行已冒出熊熊大火和濃煙，經佈水線搶救，半小時內撲滅火勢。但消防員在火場救出的一對母女，媽媽全身36%燒燙傷，已失去生命跡象，送醫不治；女兒的四肢有三度燒燙傷，意識清醒，送醫急救中。

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警、消勘驗火場，起火的彩券行燃燒面積約60平方公尺，隔壁的洗車廠也遭波及，燃燒面積約10平方公尺。

疑罹患精神方面疾病

警方調查，彩券行是由67歲林姓老闆與63歲楊姓妻子經營，兩人有一女一子，37歲女兒在高雄工作，此次是過年返家探親；36歲兒子在彩券行附近租屋，因近年疑似罹患精神方面疾病，有就醫紀錄，有時和家人關係緊張。

林姓老闆告訴警方，事發前正在店裡和女兒說話，兒子疑似誤會是在說他壞話，二話不說就衝出門，沒想到回家時卻拿汽油狂潑，女兒嚇到往屋內衝，他則衝上前與兒子拉扯，但兒子瞬間點火後逃離現場。

林嫌供稱，看到姊姊和父親竊竊私語，認為是在講他壞話，和姊姊口角後氣不過，才騎車去買汽油回來縱火。台北地檢署昨依殺人等重罪、有逃亡之虞，向法院聲請羈押林嫌。

北市新店前天發生彩券行遭縱火，造成一死一重傷。（資料照）

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