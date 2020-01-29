為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

重金請show girl 彩券行辣吸年輕粉

台南一間彩券行為了衝買氣，請來show girl當工讀生。（記者王捷攝）

台南一間彩券行為了衝買氣，請來show girl當工讀生。（記者王捷攝）

2020-01-29 05:30:00

〔記者王捷／台南報導〕春節期間民眾紛紛買彩券試手氣，台南一間彩券行為了衝買氣，年假七天花十二萬元請了十四名show girl，每天輪番到店裡賣彩券，意外吸引show girl的年輕粉絲，讓店內擠滿人潮。

年假7天花12萬元請了14名

彩券行老闆黃嘉君說，年節是彩券業的大日子，不過，今年受到武漢肺炎疫情影響，除夕前就有感受到來客數下降，如果過年期間沒賺到錢，整年都會是寒冬，所以才不惜血本，請show girl衝一波買氣。

不過，show girl時薪是基本工資的快十倍，通常一般活動只會請show girl到場一、二個小時，充當活動看板，但黃嘉君為拚年節買氣，每天請四名show girl，輪流到他店內幫忙賣彩券四小時，他原本也很擔心，結果意外吸引到一些show girl的年輕粉絲，讓店內擠滿人潮。

黃嘉君說，他開彩券行十多年，購買彩券的年齡層比較高一點，但這次年節突然多了很多年輕客人，讓他覺得有機會進攻青年市場，台灣彩券南區經理尤素慧看到他的成果，也覺得未來應該請投注站想些創意，讓年輕人願意買一個「夢想」。

尤素慧說，雖然疫情頻傳，不過，請顧客放心，投注站都會用酒精消毒，服務人員也會戴口罩，也提醒民眾勤洗手防疫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
2020-01-29 05:30

大樂透頭獎摃龜 春節大紅包開出24組
社會今日熱門
2020-01-28 13:12

台中火警1婦人燒死床上 消防員救援從屋頂摔落受傷送醫 影片

2020-01-28 15:16

武漢肺炎》臉書PO「武漢帶好料回台」 桃園荒唐警2萬交保

2020-01-28 17:49

嘉市初三深夜死亡車禍 機車騎士被撞倒卡車底不治

2020-01-28 21:06

1/28 大樂透、春節大紅包、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播