重金請show girl 彩券行辣吸年輕粉

台南一間彩券行為了衝買氣，請來show girl當工讀生。（記者王捷攝）

2020-01-29 05:30:00

〔記者王捷／台南報導〕春節期間民眾紛紛買彩券試手氣，台南一間彩券行為了衝買氣，年假七天花十二萬元請了十四名show girl，每天輪番到店裡賣彩券，意外吸引show girl的年輕粉絲，讓店內擠滿人潮。

年假7天花12萬元請了14名

彩券行老闆黃嘉君說，年節是彩券業的大日子，不過，今年受到武漢肺炎疫情影響，除夕前就有感受到來客數下降，如果過年期間沒賺到錢，整年都會是寒冬，所以才不惜血本，請show girl衝一波買氣。

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不過，show girl時薪是基本工資的快十倍，通常一般活動只會請show girl到場一、二個小時，充當活動看板，但黃嘉君為拚年節買氣，每天請四名show girl，輪流到他店內幫忙賣彩券四小時，他原本也很擔心，結果意外吸引到一些show girl的年輕粉絲，讓店內擠滿人潮。

黃嘉君說，他開彩券行十多年，購買彩券的年齡層比較高一點，但這次年節突然多了很多年輕客人，讓他覺得有機會進攻青年市場，台灣彩券南區經理尤素慧看到他的成果，也覺得未來應該請投注站想些創意，讓年輕人願意買一個「夢想」。

尤素慧說，雖然疫情頻傳，不過，請顧客放心，投注站都會用酒精消毒，服務人員也會戴口罩，也提醒民眾勤洗手防疫。

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