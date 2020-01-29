兒潑汽油縱火 燒死63歲母

新北市新店一處彩券行昨遭縱火。（記者王宣晴翻攝）

2020-01-29 05:30:00

母逃生不及 大面積燒燙傷不治

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新店一處彩券行昨晚遭縱火，三十六歲林男懷疑家人背後說他壞話，昨晚再度與家人口角後，持汽油朝姊姊林女潑灑縱火，彩券行陷入火海，火勢還延燒到隔壁洗車場，獨自在房內的林男六十三歲楊姓母親逃生不及，全身大面積燒燙傷身亡，林女四肢也多處燒燙傷，目前在醫院急救，林男犯案後逃離，警方正調閱監視器追捕，全案朝殺人、公共危險等罪嫌偵辦。

據了解，林男一家人同住在新店中興路三段的公寓一樓，父母親將客廳改裝成店面經營彩券行，涉嫌縱火的林男疑似患有躁鬱症，與家人關係不睦，時常因小事便揚言要跟家人同歸於盡，春節團圓期間，林男懷疑父親及三十八歲姊姊在背後說他壞話，昨下午與家人發生爭執後離家。

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姊四肢三度灼傷 送醫急救當中

晚間近九時，林男提著汽油桶返家，看到父親及姊姊在店門口聊天，再度與姊姊起口角，林男一氣之下，竟朝姊姊潑灑汽油縱火，火勢猛烈，林男姊姊四肢三度灼傷，彩券行迅速陷入火海，並延燒到一旁的洗車場。

警消趕抵搶救，父親及遭燒傷的姊姊已自行逃出，消防人員半小時內撲滅火勢，並在房內發現倒臥在地的楊婦，發現她全身大面積燒燙傷，失去生命跡象，趕緊將兩名傷者送醫，但楊婦傷勢嚴重，搶救後不治。

警消勘驗火場，彩券行燃燒面積為六十平方公尺，隔壁洗車場延燒面積為十平方公尺，涉嫌縱火的林男犯案後逃離現場，警方目前正調閱監視器，追查林男行蹤。

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