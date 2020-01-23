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「蟀哥」賭年節 警衝場逮13人

台南警方在西港區查獲一處以鬥蟋蟀押注的賭場。 （記者王俊忠翻攝）

台南警方在西港區查獲一處以鬥蟋蟀押注的賭場。 （記者王俊忠翻攝）

2020-01-23 05:30:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警方在西港區劉厝里蚶西港一處民宅旁鐵皮屋破獲「蟀哥」賭場，查獲李姓場主與劉姓屋主涉嫌提供場地及賭博器具，場主召集玩蟋蟀同好以競賽為由供在場人士押注聚賭，現場查獲13人、查扣桌面賭資100元與場地費500元、鬥蟋蟀檯1個、蟋蟀箱5箱、計時器、碗公等物證，訊後依賭博等罪嫌送辦。

佳里警方指出，流行在新化豐榮社區的「鬥蟋蟀」比賽，近日出現在佳里、西港地區，警方早已注意這些「蟀哥」主人的動向，嚴防變相作為賭博押注的標的，近日深夜10時半許，警方據報循線持搜索票破獲「蟀哥」賭場，查獲李姓場主等13人。

警方表示，以鬥蟋蟀來賭博，是蟋蟀先由主人們過濾篩選出驍勇善戰的優良品種，正式上場前，先用大碗公依身材區分量級，雙方都同意後就讓蟋蟀鬥士登檯較勁，在透明的壓克力管內時間10分鐘決勝負。

競技時，主人會拿出自製的逗蟋蟀棒，使其增加攻擊性張大牙嘴攻擊嘶咬對手，若時間到、沒有分出勝負，以和局論。原是緊張刺激的傳統遊戲，卻被加注賭金輸贏及抽頭牟利，屬違法賭博行為，被警方取締移送法辦及裁罰。

賭客最重可罰9千

警方呼籲民眾，年節期間家族親友歡聚，有人喜愛小賭娛樂增添歡樂氣氛，但法律無假期，警察執法不懈怠，若涉及經營牟利、提供場地、聚眾抽頭，於公共場所或公眾得出入的賭博場所賭博財物者，在場聚賭者皆觸犯刑法賭博罪，若於職業賭場聚賭亦違反社會秩序維護法規定，警察機關得處以9000元以下台幣罰鍰，請民眾勿以身試法。

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