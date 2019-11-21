母女陳屍住處 疑母殺資優女後輕生

高市鳳山區一棟大樓驚傳母女命案，警方前往命案現場勘驗。 （記者張忠義攝）

2019-11-21 05:30:00

〔記者陳文嬋、方志賢／高雄報導〕高雄市驚傳母女雙屍命案，陳姓女子與就讀高中的資優生獨生女兒頸部各中一刀，陳屍鳳山區大樓住處床上！陳女丈夫李男昨早接獲學校電話稱女兒已兩天未到校，返家察看，請來鎖匠打開女兒房門，赫見兩人倒臥血泊；檢警初步研判，疑罹患憂鬱症多年的陳女和丈夫爭吵後，在女兒房內下藥殺害女兒，隨後輕生。

頸部各一刀 研判母迷昏女割頸

檢警勘查現場，認無外力入侵跡象，現場起獲一把水果刀，女兒沒有掙扎跡象，懷疑先被藥物迷昏再遭刀子割頸，陳女犯案後持刀自刎。檢警追查，李男夫妻已一天多沒見面，卻又共處一屋，雖初步清查李男行蹤，未發覺異狀，訊後先請回，但仍持續調查釐清，檢警今將解剖細驗。

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夫妻大吵 夫以為冷戰未覺異常

檢警追查，四十七歲陳女仰躺床上，十七歲女兒趴臥床上，兩人頸部各有一處刀傷，均大量失血，應是致命傷，床上遺留一把水果刀，現場門窗未遭破壞，也無打鬥跡象，屋內無遺書，研判死亡時間為週二清晨。

據查，近來李男夫妻因經濟問題爭吵多日，週日晚間再次大吵，陳女於週二凌晨零時告訴丈夫，要去女兒房間睡覺，即進入女兒房間關門。李男週二上午九時出門上班，晚間七時下班回家，試圖打開女兒房間喇叭鎖，發覺反鎖，打電話給妻女未接聽，以為妻子又和他冷戰，未以為意。

李男昨清晨與同事開車到新北市土城出差，開到半路約上午八時接獲老師電話，告知他女兒已兩天未到校，驚覺有異返家，才發覺出事。

李家格局為三房兩廳，但李男與妻女一天多未見面；李男對此稱，前天下班後打不開女兒房門，一如平常滑手機、看電視，隨後回主臥房睡覺，夫妻過去吵架常冷戰，才沒感覺出異常，沒想到這次發生憾事。

＊求助電話，生命線1995＊

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