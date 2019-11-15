竹聯幫主70壽宴 挑警政署對門辦百桌

竹聯幫選在台北喜來登大飯店辦幫主壽宴，場地正對面就是警政署 。 （圖：取自Google Maps街景圖）

2019-11-15 05:30:00

〔社會新聞中心／台北報導〕竹聯幫原定11月20日擴大舉辦幫慶及幫主「么么」黃少岑70歲壽宴，大開宴席千桌，警方認為該幫如此高調無異是在挑釁公權力，經強力約制後，該幫決定縮為只辦私人壽宴。未料挑選的壽宴場地點又見敏感，竟然是在與警政署、行政院僅1條忠孝東路之隔的對面台北喜來登大飯店，再度令警方深感難以忍受。

千桌幫慶取消 警仍如臨大敵

警政署、台北市警察局昨指示刑事警察局、刑警大隊進行專案會議，認為如果竹聯幫「一意孤行」依地點照期舉辦，當天將作警力部署，進行強勢蒐證與警戒等多項舉指。

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竹聯幫當初一開始是要舉辦創幫60週年紀念，一併慶祝幫主「么么」70歲壽宴，預定席開千桌大宴海內外江湖賓客；因時機敏感，再加上警方強力威嚇約束，才打消念頭。隨後決定改為不對外公開的「秘密慶生」，預計私下招待123桌，原本的創幫紀念大會則取消。

沒想到警方接獲情資，黃少岑的慶生大會舉辦地點，竟然是距離警政署與行政院僅對街之隔的台北喜來登大飯店。有警方人士私下說，竹聯幫這樣搞， 豈非讓警方難堪，警方如何能忍。

不過也有道上消息說，其實竹聯幫一直在防消息外洩，以免招致反效果或再生變局，之前已下令內部對舉辦地點和內容三緘其口，屆期再依發送的訊息前往，只是沒想到消息又走漏。

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