刑法修正 立院初審通過 聚眾鬥毆主謀、下手者 最重判7年半

「刑法部分條文修正草案」將聚眾鬥毆的刑度提高。（示意圖）

2019-11-14 05:30:00

〔記者謝君臨、姚岳宏／台北報導〕為遏止聚眾鬥毆風氣，立法院司法及法制委員會昨天初審通過「刑法部分條文修正草案」，明定3人以上為聚眾，並新增「意圖」要件，若於公共場所聚眾施以強暴脅迫，不論是攜帶凶器或造成公眾或交通往來危險，首謀及下手者最重處7年半徒刑，在場助勢者最重處1年半徒刑或15萬元罰金。本案須交由黨團協商。

將交由黨團協商

現行刑法規定，公然聚眾施強暴脅迫者，在場助勢之人處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。首謀及下手實施強暴脅迫者，處6月以上、5年以下有期徒刑。

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初審通過條文修正為，意圖為強暴脅迫，於公共場所或公眾得出入場所聚集3人以上而施強暴脅迫者，在場助勢之人處1年以下有期徒刑，拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者處6月以上、5年以下有期徒刑。新版條文加入「意圖」要件，修正「聚眾」定義，並提高在場助勢之人的罰金，暴增逾333倍。

此外，也新增兩項加重處罰態樣，得加重其刑至二分之一，包括攜帶凶器或其他危險物品意圖使用；造成公眾或交通往來危險。換言之，在場助勢者最重可處1年半徒刑或15萬元罰金，首謀及下手實施者最重可處7年半徒刑。

修正案同時增訂減輕刑責條款，若自動或受公務員制止而當場停止行為者，在場助勢者，不罰；下手實施者，得減輕其刑。

不再抓到人卻判不了刑

警政署昨表示，感謝立法委員支持刑法第149條、150條修正條文，未來如修正通過，警察處理街頭滋事暴力案件，將有足夠法律依據，不再是「抓到人卻判不了刑」，員警不會再有無力感，也更能保護民眾生命安全。

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