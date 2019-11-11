酒駕男遇攔查想衝撞 警亮槍嚇阻

警察掏槍抓人（圖右上白車）時，灰色BMW追撞前方的黑色賓士車。（右下），賓士車主下車查看車損。（記者張瑞楨翻攝）

2019-11-11 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市26歲黃姓男子前天（9日）深夜10時許，酒後開車載著彭姓女友，在中市西屯路與五權路時形跡可疑，見中市警局二分局員警巡邏途經，趕緊驅車逃逸，1、2分鐘後，員警見黃男汽車堵在車陣中，攔查時黃男卻企圖開車衝撞員警，員警掏槍大聲喝令「停車，下來，不停車就開槍」，被威懾住的黃男，宛如兔子般溫馴被捕；警方掏槍執法之際，對向1輛賓士車與BMW豪車看熱鬧而追撞，整條路也為此堵塞。

台中市警局二分局文正派出所的機車巡邏警網，前天深夜在北區五權路與西屯路口，見黃姓男子開車沒繫安全帶，嘴巴又叼著香菸，員警示意停車，黃男假裝配合，卻猛催油門逃逸，警方並未追逐，而是跟在他後方一段距離。

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雙B看熱鬧追撞 堵塞整條路

僅約1、2分鐘，員警尾隨約300公尺，見黃男汽車堵在車流中，立即攔車。不料，黃男卻企圖衝撞員警，警察掏槍大叫「停車，再動，就開槍轟你」、「停車，下來，不停車就開槍」。

員警大聲喝令的聲浪，震懾住黃男，下車酒測達0.39毫克，他坦承逃逸拒檢是因酒駕，警方依公共危險等罪嫌法辦，同車的22歲彭姓女友，則連坐收下1張罰單，可處600至3000元罰鍰。有趣的是，就在警察掏槍嚇阻黃男之際，對向車道當時車流頗大，1輛灰色BMW，低速追撞前方的黑色賓士轎車，原因可能是駕駛好奇觀看警察掏槍抓人，警方只好派遣警力，暫時封鎖車道善後，也造成此路段一度堵車。

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