為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

軍人酒駕 五年內再犯致死 可判無期

立法院副院長蔡其昌宣讀法案通過敲槌。（記者塗建榮攝）

立法院副院長蔡其昌宣讀法案通過敲槌。（記者塗建榮攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者謝君臨／台北報導〕配合今年5月三讀通過的「刑法」酒駕修法，立法院院會昨三讀通過「陸海空軍刑法部分條文修正案」，提高軍人酒駕累犯刑度，軍人若酒駕於5年內再犯且致人於死，最重處無期徒刑，醉駕公務或軍用車加重刑度。

修正前的「陸海空軍刑法」僅規定，酒駕者可處2年以下徒刑，併科30萬元以下罰金，若是致人於死者，可處3年以上、10年以下徒刑，致重傷者可處1年以上、7年以下徒刑。

昨三讀條文針對酒駕累犯增訂罰則。條文指出，現役軍人曾犯酒駕，經有罪判決或緩起訴處分確定，於5年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑；這部分刑度與一般民眾相同。

此外，若是駕駛公務或軍用動力交通工具觸犯酒駕或毒駕等罪，得加重其刑至二分之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播