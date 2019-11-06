軍人酒駕 五年內再犯致死 可判無期

立法院副院長蔡其昌宣讀法案通過敲槌。（記者塗建榮攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者謝君臨／台北報導〕配合今年5月三讀通過的「刑法」酒駕修法，立法院院會昨三讀通過「陸海空軍刑法部分條文修正案」，提高軍人酒駕累犯刑度，軍人若酒駕於5年內再犯且致人於死，最重處無期徒刑，醉駕公務或軍用車加重刑度。

修正前的「陸海空軍刑法」僅規定，酒駕者可處2年以下徒刑，併科30萬元以下罰金，若是致人於死者，可處3年以上、10年以下徒刑，致重傷者可處1年以上、7年以下徒刑。

請繼續往下閱讀...

昨三讀條文針對酒駕累犯增訂罰則。條文指出，現役軍人曾犯酒駕，經有罪判決或緩起訴處分確定，於5年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑；這部分刑度與一般民眾相同。

此外，若是駕駛公務或軍用動力交通工具觸犯酒駕或毒駕等罪，得加重其刑至二分之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法