大選倒數／內政部長：不容黑幫串聯危治安

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2019-11-01 05:30:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕距離二○二○年大選只剩下兩個多月，這期間治安狀況成為警方執法重點。內政部昨天召開記者會發出「制暴黑幫」聲明，指出近日警方情資顯示有幫派份子將以舉辦壽宴為由串聯幫眾，在南港展覽館周邊席開八百桌，雖因警方關注，相關活動似已取消，但警方嚴正呼籲和警告，一定會對任何挑戰公權力者嚴加究辦。

據了解，警方的情資，是指向竹聯幫擬於十一月在台北市南港展覽館周邊舉辦創幫擴大慶祝活動，同時為幫主「么么」黃少岑舉行七十歲壽宴。

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內政部長徐國勇昨率警政署長陳家欽、刑事局長黃明昭等人召開記者會。徐在會中指出，依警政署情資，有幫派份子擬以舉辦幫慶、壽宴名義，大張旗鼓動員幫眾並廣邀各地幫派，預計在南港展覽館周邊席開八百桌，此種幫派串聯行動已影響選前治安，對社會治安亦有危害之虞，警方一定強力取締防止。

徐國勇說，根據昨天的最新情資，相關人士已決定取消舉辦，他不願意直接點名幫派名稱，但還是要嚴正呼籲及警告，警方對於挑戰公權力者不會坐視不管，一定嚴加究辦。

北聯幫高調慶一甲子 幫主隨後被檢肅到案

徐國勇提到，今年六月剛舉辦六十週年幫慶的北聯幫，王姓幫主（王際平）已於十月廿九日被警方依「治平目標」檢肅到案，並被法院裁定收押，合計警政署已強力掃蕩北聯幫共十六案，逮捕四十名嫌犯。後續將要求警政署比照此種作法，在選前鎖定有犯罪事證之幫派人員進行檢肅，並對分支堂口進行系統性臨檢掃蕩及斷絕金流，藉此穩定選前治安，還安於民。

內政部長徐國勇（中）與警政署長陳家欽（左）召開記者會，聲明警方將全力打擊黑幫，維護選前治安。（記者黃欣柏攝）

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