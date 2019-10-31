涉案代檢廠 起訴就停檢1個月

前年台北陽明山仰德大道發生連環車禍釀４死。（資料照）

2019-10-31 05:30:00

〔記者鄭瑋奇、徐聖倫／台北報導〕全台有536家受交通部公路總局委託的民間車輛代檢廠，90%車輛都在代檢廠驗車。公路總局監理組長林義勝表示，這次檢調若起訴涉案代檢廠，即對該廠停檢一個月，判決有罪確定就停檢一年，一年過後恢復檢驗，再有違規即廢除代檢資格。

林義勝說，各監理所站每月會對代檢廠抽查驗車資料及影像紀錄，發現重大疏失或違規，就罰代檢廠停檢一個月；監理人員也可透過遠端畫面監視驗車過程，小型車每條驗車線裝10支監視設備、大型車裝6支監視設備。

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至於混凝土泵浦車被歸類為「特種車」，但無論哪種車，檢驗項目都不能少，包含煞車、燈光、前輪偏滑度、引擎號碼等，車輛規定的大小、重量也是絕對不能違反的項目。

為何發生事故的混凝土泵浦車沒有手煞車？林義勝認為，此屬車主或所屬公司私人行為，例如有些車的大燈壞了卻懶得修或沒錢修，就這樣拖著，本案的肇事車大抵也不脫這種情況，可能為了省錢或其他緣故「就這樣壞在那裡不修」。

林義勝說，民間代檢廠必須將所有不合規定的項目驗出，有多、有少都不行，若改顏色也要重新檢驗，遑論加裝設備或重要設備損壞，否則須依違規情節進行時間不等的停權，屢罰不改，最重則是永久停權、撤照。

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