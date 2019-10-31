為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

涉案代檢廠 起訴就停檢1個月

前年台北陽明山仰德大道發生連環車禍釀４死。（資料照）

前年台北陽明山仰德大道發生連環車禍釀４死。（資料照）

2019-10-31 05:30:00

〔記者鄭瑋奇、徐聖倫／台北報導〕全台有536家受交通部公路總局委託的民間車輛代檢廠，90%車輛都在代檢廠驗車。公路總局監理組長林義勝表示，這次檢調若起訴涉案代檢廠，即對該廠停檢一個月，判決有罪確定就停檢一年，一年過後恢復檢驗，再有違規即廢除代檢資格。

林義勝說，各監理所站每月會對代檢廠抽查驗車資料及影像紀錄，發現重大疏失或違規，就罰代檢廠停檢一個月；監理人員也可透過遠端畫面監視驗車過程，小型車每條驗車線裝10支監視設備、大型車裝6支監視設備。

至於混凝土泵浦車被歸類為「特種車」，但無論哪種車，檢驗項目都不能少，包含煞車、燈光、前輪偏滑度、引擎號碼等，車輛規定的大小、重量也是絕對不能違反的項目。

為何發生事故的混凝土泵浦車沒有手煞車？林義勝認為，此屬車主或所屬公司私人行為，例如有些車的大燈壞了卻懶得修或沒錢修，就這樣拖著，本案的肇事車大抵也不脫這種情況，可能為了省錢或其他緣故「就這樣壞在那裡不修」。

林義勝說，民間代檢廠必須將所有不合規定的項目驗出，有多、有少都不行，若改顏色也要重新檢驗，遑論加裝設備或重要設備損壞，否則須依違規情節進行時間不等的停權，屢罰不改，最重則是永久停權、撤照。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
仰德大道4死車禍驚爆／13年沒手煞車 驗車行賄年年過關

仰德大道4死車禍驚爆／13年沒手煞車 驗車行賄年年過關
廣義公務員／代驗業者收賄 涉貪污重罪

廣義公務員／代驗業者收賄 涉貪污重罪
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
還原車禍 3大煞車系統全掛點

還原車禍 3大煞車系統全掛點
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播