遷3票幽靈人口 永康光復里長當選無效定讞

台南高分院判涉遷三名親屬幽靈人口投票的永康區光復里長左文屏當選無效確定，不得上訴。（資料照，記者王俊忠攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者王俊忠、吳俊鋒／台南報導〕台南市永康區光復里長左文屏，去年十一月廿四日當選後，被檢舉遷徙兩位胞妹及一名侄子的戶籍到他的永康戶籍地並投票給他，涉遷幽靈人口不當選舉手法，檢察官對左文屏提起民事當選無效之訴，近日台南高分院審理認為左遷幽靈人口屬實，駁回左的上訴，左文屏當選無效定讞。

永康區長張睿民指出，公所在收到法院判決書後，將依法解除左文屏的里長職務，光復里長一職明天起由里幹事暫代。依地方制度法規定，在判決確定日三個月內須辦理光復里長補選事宜。

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對判決結果，左文屏喊冤說，遷戶籍的三親屬都在三親等內，卻被檢舉涉及幽靈人口，這純粹是認知差異的問題；已經三連任的他強調自己問心無愧，既然沒有機會繼續為里民服務，只能無奈接受。

左文屏涉遷幽靈人口投票案，刑事一、二審都判左文屏有罪，地方法院判左六個月徒刑、得易科罰金、緩刑二年，緩刑期間交付保護管束，並在刑事判決確定日起一年內向公庫支付七萬元、褫奪公權二年；台南高分院刑事庭也駁回其上訴。

台南高分院民事庭並審判左文屏當選無效案，認定左文屏犯行構成刑法第一百四十六條第二項虛偽遷戶口投票罪，有選罷法規定的當選無效情事，被告辯稱遷戶口是三名親屬，情理法應為社會通念容許，但這三人與左是旁系血親，並不能與左的配偶或直系血親關係相提並論，對左的抗辯不予採認，駁回左的上訴，判左當選無效確定。

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