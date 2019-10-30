防賭盤亂大選 警掃蕩近千處據點

警方查扣大批涉及選舉地下賭盤的現金。（記者姚岳宏攝）

2019-10-30 05:30:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕明年1月11日將舉行總統大選及立委選舉，為防制賭盤影響選舉結果，警政署執行為期7天的「全國同步查緝賭博專案行動」，掃蕩全台近千處地點，逮獲1712名賭客及負責人，查扣2372萬餘元現金；大選前警方將持續掃蕩各類賭博場所。

刑事局查出，34歲柯姓男子經營「QQ娛樂城」等，提供六合彩、國內外體育賽事等博弈遊戲，2年來收受下注金額逾40億元，柯男為避免漏單，還製作QR Code條碼管理投注單，警方一連3天搜索全台18個處所，逮捕柯男等15人，查扣686萬餘元等贓證物。

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另，刑事局國際科根據馬來西亞商業刑偵局情資，向上溯源詐欺機房系統商，查獲30歲李男以六合彩、今彩539開出號碼作為中獎依據，供賭客簽賭，查扣現金973萬餘元、進口雙B轎車等不法所得。

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