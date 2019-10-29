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555公斤三星蔥賊落網／蔥價150 將啟動護蔥專案

宜蘭三星地區農會萬富集貨場青蔥竊案，偷蔥賊被抓。（記者江志雄翻攝）

宜蘭三星地區農會萬富集貨場青蔥竊案，偷蔥賊被抓。（記者江志雄翻攝）

2019-10-29 05:30:00

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星地區農會萬富集貨場23日遭竊賊偷走37箱共555公斤的三星蔥，損失金額約14萬元，警方26日逮捕沈姓主嫌及廖姓同夥涉案，2人坦承缺錢花用才犯案，竊得贓物打6折賤賣，得手8萬5000元。

警方調查，2嫌是宜蘭人，沈男是市場行口貨車司機，廖男為貨車助手，2人駕駛轎車到萬富集貨場，觀察蔥農交貨及農會貨車收貨時間，再轉往台北租用廂型車犯案。

案發當時，見四下無人，聯手把37箱三星蔥搬上廂型車火速離開，隨後換上壯圍鄉農會紙箱避人耳目，委託盤商運到新竹、板橋批發市場，改以其他產地名義拍賣，共賣出8萬5000元，全案依竊盜罪送辦。

此案發生後，警方決定，日後三星蔥每公斤平均拍賣價達150元，就啟動護蔥專案，建立常態性防護機制；運往台北農產運銷公司拍賣的三星蔥，近2個多月來，每公斤拍賣均價維持250元高檔，北農昨休市，前天有276元，與去年同期50元相較，翻漲5倍。

警方開會決定，三星蔥每公斤平均拍賣價達150元，就啟動護蔥專案。（記者江志雄攝）

警方開會決定，三星蔥每公斤平均拍賣價達150元，就啟動護蔥專案。（記者江志雄攝）

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