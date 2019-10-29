殺警案／還有12人未入監通緝中

殺警案蕭叡鴻傳喚入監未到通緝中。（資 料照）

2019-10-29 05:30:00

〔記者錢利忠、張文川／台北報導〕喧騰一時的北市夜店殺警案，最高法院今年3月依聚眾鬥毆致人於死罪，判57人有罪定讞，其中1人已死亡，加上被判刑11年、前天從中國廈門偷渡至小金門被逮的通緝被告郭士均，已41人執行、3人等候法院定應執行刑，目前仍有蕭叡鴻等12人傳喚入監未到，通緝中。

綽號「古錐」的郭士均（27歲）在殺警案中，與萬少丞、周譽騰、許淳凱並列「4大司令」，他接到「總司令」蕭叡鴻電話，與萬少丞等人分頭「撂人」，他先毆打夜店安管，眾人圍毆休假到場協調的刑警薛貞國時，他也踹了好幾腳。

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郭士均原答應賠薛妻120萬元，卻只付17萬元，三審判他11年定讞，即潛逃被通緝。

夜店殺警案共57人分別被判刑2月至13年定讞，扣除已死亡的陳致霖，有56人應向北檢報到；全案始作俑者曾威豪、劉芯彤夫婦等9人，仍由高院更審中。

北檢於今年6月分4批傳喚「黑二代」萬少丞、「星二代」易寶宏等27人發監，其餘被告可易科罰金，蕭叡鴻等13人未報到被通緝，法院裁定沒收保釋金，沒收蕭叡鴻150萬元、周譽騰100萬元，張家瑋、郭士均、游家樺各被沒收30萬元。今年5月立院已三讀通過刑法第80條修正條文，犯殺人重罪可無限期追訴。

司法警察與海關已掌握剩餘12名被通緝名單，包括刑期最重各判13年的蕭叡鴻、許淳凱，其餘為周譽騰、李聿鈞、徐建軒、洪家偉、陳柏翰、游家樺、張程翔、李岳澤、張家瑋、曾威瑾。而殺警案「4大司令」中，周譽騰、許淳凱仍在逃。

2014年9月13日凌晨，曾威豪與當時仍為女友的劉芯彤，在夜店「Spark」鬧事而被安管趕離，2人透過「中山聯盟」群組撂人報復，薛貞國獲報到場，慘遭曾男找來的黑衣人持紅龍柱及棍棒群毆3分鐘致死。

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