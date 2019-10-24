特斯拉開自駕撞警車 不算危險駕駛不起訴

2019-10-24

〔記者廖雪茹、楊雅民／綜合報導〕林姓男子去年12月駕駛特斯拉電動車（TESLA Model S 100D）開啟自動駕駛輔助系統（AutoPilot），行經國道三號北向99.6公里處時，疑精神不佳，未注意前方有警方處理交通事故所設的警戒管制區，未減速而衝撞警用巡邏車（見圖，資料照），再推撞前方另一輛巡邏車，造成警車保險桿破損等，成為台灣特斯拉自動駕駛撞警車首例。林男被依公共危險罪嫌送辦後，新竹地檢署認為林男當時無酒駕、未蛇行、也沒明顯逼車等危險駕駛行為，加上刑法「故意毀損公務員職務上掌管物品罪」不處罰過失犯，將他予以不起訴處分。

自駕系統有無問題？特斯拉無回應

至於外界關注的特斯拉電動車自駕系統有無問題、能否發揮當初設計功能等，台灣特斯拉不接受採訪。林男的辯護律師則說，車禍後的今年1月發函向台灣特斯拉調閱肇事車輛送廠維修相關單據，以及當天晚上包含車速、有無開啟自動輔助駕駛、有無踩踏煞車等資料，並要求說明自動駕駛輔助系統開啟後，若遇交管而靜止的警用車輛及交通錐時，是否會煞車及採取其他措施等，因至今未收到任何回覆，無法確認這起車禍的發生，與特斯拉自動輔助駕駛系統有關聯。

林供稱，車子開上高速公路後就開啟自駕輔助系統，開到有感覺類似輪胎壓到東西的異音時就撞上去了，他當時未睡覺，是因天色昏暗來不及注意。檢方認為林男未減速煞車，並無發現明顯逼車、急停、左右搖擺、蛇行或其他危險駕駛行為，僅違反交通法規。

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