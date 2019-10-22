國軍證實老翁被2.75吋火箭彈炸死 家屬：若在漁港爆炸 死傷更嚴重

2019-10-22

〔記者張議晨、涂鉅旻／綜合報導〕宜蘭縣梗枋漁港71歲吳姓老翁，前天誤拾未爆彈切割，導致彈體爆炸慘死，軍方昨經比對，確定是國軍2.75吋海神火箭彈；死者家屬昨質疑「為何爆裂物隨便都能拿得到？」且外觀像鐵管，誰會知道是「火箭彈」？如果在漁港發生爆炸，死傷不就更嚴重？軍方應重視未爆彈處理。

據了解，這枚未爆彈是梗枋漁民在宜蘭外海所打撈，返港後船上外籍移工不知其危險性，將彈體隨意往碼頭垃圾堆丟，被吳姓老翁當成資源垃圾回收，準備當廢鐵變賣換錢；吳翁在住家倉庫，利用切割機將未爆彈切開，才剛下刀就突然爆炸，老翁慘死。

年初，大溪漁港也有漁船撈到相似彈體，軍方確認為國造2.75吋火箭彈，是含有高爆彈頭、引信的「全備彈」（實彈）；頭城鎮民代表薛柏新昨到老翁家中慰問，他指出，老翁切割的彈體，與年初打撈的外觀一樣，僅缺少尾翼部分。

軍方未判定哪個單位射入海

未爆彈處理小組昨證實炸死老翁的彈體是國軍2.75吋火箭彈；軍方人員說，無法從外觀判斷哪個單位試射入海，已請軍備局協助鑑定是實彈還是訓練彈？目前已派員清查漁港，找尋彈體殘骸，或者有無其他未爆彈。

我國現役的2.75吋火箭彈，除可供戰機、攻擊直升機搭載的美規「海神七○」（Hydra 70）航空火箭彈之外，中科院另也自行研製、生產同規格的火箭，除用於軍用飛行器，也可應用於陸基「灘岸防禦火箭彈系統」，或作為新一代海巡艦艇主武裝的「鎮海火箭彈」，其配有機械碰炸引信，爆炸時可產生高速破片殺傷目標。

軍方官員則強調，國軍演訓後會協調專業單位處理未爆彈，如民眾發現疑似爆裂物，應通報相關單位專業處理，不要自行處理。

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