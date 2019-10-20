2019-10-20

記者鄒景雯／特稿

香港特首林鄭月娥又對台出招了，這是她個人身陷反送中風暴後的第二次脫困行動。前一次是把修改逃犯條例的動機，歸因於是台灣要求將在台殺害女友的港青陳同佳遣送至台灣受審使然；這一次則是宣稱要協助陳同佳來台「自首」的願望，希望台灣接手司法審判。

前一次的目的很清楚是推諉責任，自我合理化，這一次的目的又是什麼？已經信用破產的林鄭，顯然企圖轉移焦點，欲模糊反送中的問題，想要用命案轉移北京實質壓迫港人的事實！台灣怎麼可能淪為她的連環套？

這起命案是在去年二月於台北發生，事發後陳同佳潛逃回港，士林地檢署在三月、四月向香港政府表達希望透過司法互助的安排，將兇嫌遣送來台受審，七月再次與香港確認有無收到前述的去函，但是香港以兩地並無司法互助機制為由，不聞不問，於是地檢署在去年底對陳嫌發布通緝。

弔詭的是，到了今年二、三月間，香港政府突然以本案為由，向立法會提出「修例」的審議，並且想要縮短期程、火速通過，究其內容，是有台灣，但是竟然把中國與澳門政府也一併夾帶納入，其中「送中」這個部分，以中國的專制人治，此舉被認為包藏禍心，當然引爆了香港社會的強烈危機與大反彈，就在六月送中條款要送交二讀之際，終於導致數百萬港人上街抗議。直至今日，反送中的怒火仍難以撲滅，香港整體則付出了慘痛的代價。

選擇在這個時候，林鄭再次出招，必須留意一個破綻，那就是希望來台受審看似陳嫌提出的，但香港方面不諱言是牧師與議員到獄中「規勸」所致，這位牧師具有中國政協身分，曝光的議員則是建制派，這些背景怎會單純？

透過這些力量的鋪陳，陳嫌寫信（作球）給林鄭要求協助，林鄭則說「香港方面樂意向台灣提供一切所需的合法可行協助」，她的目的很簡單，還是想要繞過司法互助的正途，也就是跨境犯罪的處理，必須由雙方政府聯繫合作，只想以「私了」的方式，把人犯送過來，同時把燙手山芋丟給台灣；更要害的是，她也在確立「在中國的哪裡犯罪，就在哪裡審」的案例，既彰顯送中條例的正當性，也凸顯台灣是中國的一部分，其心實在不可理喻。

除了政治圖謀，在辦案實務上，不透過司法互助、充分合作，將兩地的調查聯繫起來，構成完整的拼圖，對後續審判將造成諸多障礙，香港政府一旦撒手不管，以它們的信用度，這個可能性極高，後果可以想見，又如何回應受害者父母的期待？而林鄭為何不化繁為簡，依據管轄權，以及早已掌握的預謀殺人證據，將陳嫌續押並追訴殺人罪，實不合理，益添箇中蹊蹺。更怪異的是，香港早已廢死，陳嫌何必以不能判死刑為條件交換來台受審，來增加自己的風險？不排除這年輕人是被這群香港政治大人當成工具，給騙了。

香港變成了這種德行，不論從哪個角度看，都讓人非常沉重。

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