史上最大／地下匯兌主嫌未押跑了 帳冊曝光 客戶跨政法商

2019-10-18

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義地檢署今年8月破獲重大地下匯兌案，查扣史上最高的2.4億元現金，逮捕台商吳承霖、陳玟叡夫妻。檢調上月再掌握男子黃文鴻是吳男夫婦的夥伴，黃男也是集團主嫌之一，負責台灣北部地下匯兌業務，但向嘉義地院聲請羈押未獲准，未料黃男一獲釋就落跑無蹤，檢方已對他發布通緝。

檢發布通緝黃文鴻

檢調追查，以45歲吳承霖、40歲黃文鴻為核心的兩岸地下匯兌集團，由吳主要負責中南部、黃負責北部市場；清查帳冊更發覺，客戶不僅是台商，還有律師、民意代表等法、政各界人士。

吳男夫婦 一度聲押未准

嘉義檢調當初逮捕吳男夫婦，一度聲押未准，再次聲押才獲准。接著再逮捕從事地下匯兌金額約5億元的孫姓女子，之後又掌握黃男也涉案。上月3日調查幹員趁黃男現身台北地院為另案出庭時，將他逮捕，檢察官複訊後認為黃男違反銀行法涉案重大、有逃亡之虞，向嘉義地院聲押未獲准，黃男獲釋。

檢方趕緊抗告，獲上級審認同，將案件發回嘉義地院於本月15日重開羈押庭，黃男律師一度告知當事人會出庭，未料人卻失聯，檢方發出拘票拘提未獲，最近發布通緝。後來檢調查出黃男的胞妹也涉案，將她傳喚到案，聲押獲准。

嘉義地院法官兼發言人洪裕翔表示，當時調查人員拘捕黃男後，再請檢察官核發拘票，法官認為並無急迫情況，認定逮捕不符程序，裁定黃男無保請回。

檢調當初獲報，有大量「U盾」隨身碟從中國寄到台灣，內有中國網路銀行憑證可供轉帳，進而查出吳承霖夫婦等人自2017年12月起從事人民幣、新台幣匯兌業務，今年8月在陳玟叡嘉義縣大埔鄉娘家起出10多個裝錢手提袋，清點高達2.4億元現金，另有少部分現金放在嘉市住處，宛如小金庫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法