跨國賣淫案驚爆／拒當連千毅後宮 辣模子涵賣淫價碼20萬

2019-10-16

〔記者錢利忠／台北報導〕受直播主連千毅之亂波及，而被爆料曾被連追求的辣模「子涵」，對外營造她是富家千金形象。但台北地檢署4年多前偵辦「太陽花女王」劉喬安捲入跨國仲介賣淫案時，根據起獲的一份「花名冊」，當年剛滿18歲的子涵名列其中，且被仲介到澳門賣淫，每次收費12至20萬元不等，相關判決書詳載了她賣淫價碼的黑歷史。

判決書記載她在台、澳賣淫3次

根據台北地院製作劉喬安賣淫案的相關判決書所載，子涵被劉喬安及應召站首腦「戴姊」戴君儀仲介到澳門、台中性交易，第1次是2015年3月27日至28日、第2次是同年5月19日至21日，2次都被仲介至澳門與港、澳男子性交易，第1次男客付12萬元、第2次20萬元，子涵各分得7萬和8萬元酬勞。第3次為同年9月14日，子涵被劉喬安仲介至台中，以12萬元價格與台籍男性交易，該次她分到7萬元。

子涵的經紀人、火紅娛樂昨接受本報查證時表示，子涵確曾因劉喬安案被以證人身分接受警方約談，但她絕對沒有賣淫、沒拿到任何酬勞，當時只是到警局協助調查，並非被告，外傳她賣淫等消息是不實指控。

子涵經紀人稱賣淫是不實指控

此外，子涵也否認是連千毅的小三，還公開雙方的LINE對話截圖證明清白，截圖內容包括連千毅開出每月10萬元包養條件，瘋狂留言問她：「妳現在有男友嗎」、「如果在一起，妳有什麼想法」、「每個月10萬，工作另外再給」、「每週我回去兩天，陪陪我」等；子涵冷回：「我想自己賺」等對話。

她的經紀公司稱，子涵是有錢人家的千金，不需要靠人家包養；她曾與網紅「在不瘋狂就等死」合作拍片，以「突襲千金」為題，訪拍宣稱是子涵所住的豪宅，片中介紹她5年前開的是要價200萬元的粉紅色NISSAN 350Z，後來換開要價上千萬元的粉紅色AUDI R8超跑，買車錢都是她打拚賺來的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法