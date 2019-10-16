議員任內涉詐助理費 澎縣民政處長聲押

2019-10-16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾任澎湖縣議會第十七屆、第十八屆縣議員、現任澎湖縣政府民政處長成萬貫，在擔任議員期間，涉嫌以人頭助理申報為公費助理詐取財物，經澎湖地檢署指揮偵辦，昨在成萬貫湖西鄉住處等五處搜索，偵訊後，向澎湖地方法院聲請羈押禁見。

成萬貫住所等五處遭搜索

昨日澎湖地檢署檢察官陳建佑指揮法務部澎湖縣調查站、法務部調查局南部地區機動工作站調查官，持法院核發搜索票，前往成萬貫澎湖縣湖西鄉住處、澎湖縣議會等五處進行搜索，並於搜索完畢後訊問成萬貫及人頭助理等。

二名人頭助理10萬元交保

經檢察官訊問後，認定成萬貫部分因涉犯貪污治罪條例及偽造文書等嫌疑重大，且所犯係最輕本刑五年以上之罪，並有逃亡及勾串共犯、證人之虞，非予羈押難以進行追訴，向法院聲請羈押禁見，其餘擔任人頭助理之二名被告，則分別由檢察官命具保十萬元，澎湖地檢署表示，將持續積極追查相關事證，以釐清全案。

成萬貫在尋求第十九屆縣議員連任時，為湖西鄉第二選區落選頭，後由重掌政權的縣長賴峰偉延攬進入縣府任職，出任民政處長一級主管職務，一度跌破外界眼鏡。

成萬貫昨日在民政處長辦公室遭調查人員帶走，而檢調在縣府及議會大陣仗的搜索動作，也震撼府會公務人員，如今成萬貫因涉案羈押禁見，恐將牽動新一波澎湖縣政府人事異動。

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