《宜蘭》談判互毆就醫 急診避仇家竟撞車

2019-10-14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣兩派人馬在羅東某KTV結下樑子，事後在冬山鄉某廟宇前談判，未料一言不合大打出手，五人掛彩自行就醫；沒想到兩邊又在醫院相遇，其中兩名少年以為對方追殺到醫院，心急駕車逃竄撞毀多輛汽機車與民宅圍牆，警方出動快打部隊，將涉案廿名男女帶回，訊問後依違反社會秩序維護法送辦。

警方調查，涉案的兩邊各有十人，日前在羅東鎮KTV歡唱、飲酒時，因互看不順眼對嗆，當場結下樑子，並互嗆相約十二日談判，未料一言不合變成互毆打群架，在場廿人有五人受傷，自行到羅東聖母及博愛醫院求診。

兩邊人馬在急診室門口相遇，開休旅車的十七歲游姓少年、十六歲李姓乘客，見對方在急診室門口聚集，誤以為對方追至醫院，情急之下開車逃逸。游姓少年無照，駕駛技術不純熟，不到一百公尺距離，連撞一輛轎車、五輛機車，直到撞擊路旁民宅才停下，離譜的駕車技巧，幸未造成民眾受傷；警方出動快打部隊到場，以優勢警力壓制兩邊人馬氣焰。

附近居民一度以為兩派人在街頭飛車追逐，警方調閱沿途監視器畫面，發現根本沒人「追殺」游姓少年，事故原因是游男技術差，緊張肇事。

警方將涉案廿名男女帶回釐清案情，訊後，依違反社會秩序維護法將所有人送辦；未成年者依少年事件處理法移送。

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