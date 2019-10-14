祖父留下3億遺產 大孫拿不到500萬告老爸

2019-10-14

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市八旬康姓老翁過世後留下多棟房產與近兩千萬現金，遺產總價值超過三億元，老翁生前曾口頭告訴五名子女，「長孫」也可分遺產。老翁過世後，其子女經討論決議給長孫五百萬元，但長孫康男遲未拿到，懷疑父親想侵吞他的部分，氣得跑到地檢署狀告父親侵占；不過法界指出，長孫並沒有繼承權，除非預立遺囑，不然只能依法分配，由配偶或子女均分。

翁生前曾口頭告訴子女 長孫也可分遺產

據了解，這名康姓老翁年輕時靠著貿易起家，因為眼光精準、手腕靈活，迅速在業界闖出名號，累積了不少財富。他退休前就轉移重心，將資金投資房地產，在台北市區買了不少房產，近年來房價水漲船高，財富也不斷增加。

老翁受傳統觀念影響，生前曾告訴五名子女，他過世時，長孫也可分遺產。老翁去年初過世後，名下遺留近兩千萬現金與多棟房產，總價值超過三億元；康家五名子女討論後，決定分給年約三十歲的長孫五百萬元。

長孫遲未拿到遺產 疑父想侵吞氣告侵占

不過，長孫遲未拿到這筆錢，多次追問父親未果，懷疑父親等人不想分給他祖父留下的遺產，氣得跑到台北地檢署狀告父親涉犯侵占罪。

父親到案說明，聲稱並非不給兒子五百萬元，而是要待房產賣出後，再由其中拿出五百萬元給兒子，且考量兒子精神狀況不穩且有前科，擔心兒子拿到錢會亂花。

長孫康男則說，祖父遺產中明明有近兩千萬現金，父親等人大可從現金遺產中拿出五百萬元，質疑父親說詞與動機。

除非預立遺囑 民法未規定長孫可分遺產

檢警認為，精神狀況及是否有前科，與可否分遺產並無直接關聯，將再傳喚康姓老翁的其他子女，釐清遺產流向；此外，檢警也將進一步調查康姓老翁生前是否有以書面，或其他方式留下遺囑，釐清父親是否涉嫌侵占五百萬元。

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