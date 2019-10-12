上尉違規搞直銷 還辦說明會「轟動」全國

2019-10-12

被爆料 照片PO網

〔記者黃欣柏／台北報導〕軍人肩負保家衛國重任，嚴禁在外兼差、兼職，或從事直銷，不過海軍、陸軍航空特戰指揮部紛紛爆出軍官從事直銷事業，其中周姓海軍上尉，甚至高調與妻子在全台各地舉辦直銷說明會。

周姓海軍上尉近日被網友爆料，違反軍中規定兼差直銷。據悉，周姓上尉除了違規兼差直銷，還與妻子共同管理兩個臉書粉絲專頁，分享許多創業輔導課程，甚至與妻子一同在北中南各地舉辦直銷說明會。

上尉被記過2次

海軍司令部表示，今年7月就已發現有爆料網站貼出照片，直指國軍人員違規從事直銷，初步清查有5名海軍現役軍官出現在直銷課程照片中，但僅周員與妻子共同從事直銷，另4人是透過友人介紹購買相關商品、課程，尚無事證可證明兼差直銷，已依「國軍人員不得在外兼職兼差規定」核予周姓軍官記過2次處分，其餘4位軍官則核予申誡2次。

另陸軍航空特戰指揮部吳姓上尉、鄭姓上尉也兼職從事直銷事業，其中鄭員在高雄、台南等地舉辦相關活動。

航特部政戰主任張維新表示，吳員部分2015年就查獲，鄭員則在今年發現，已依情節核予記過以上處分。

國防部強調，過去就已嚴令申明各單位官兵不得在營內籌組、招攬、參加互助會、從事直銷或代為推介各種商品，也禁止在外兼差、兼職、從事商業或投機事業，如違反一定嚴懲。

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