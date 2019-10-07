越南導遊被告 謊報身分 害無辜同鄉被通緝

2019-10-07

〔記者許國楨／台中報導〕擔任旅行團導遊的越南籍男子Viet，因故與同團簡姓司機發生肢體衝突，警方到場處理，他以張姓同鄉的名字蒙混，簡男事後提告，警方因疏忽未比對提供之證件與本人是否相符，就將全案依傷害罪嫌送辦，反讓張男遭通緝，而被查緝到案，所幸法官還張男清白判無罪。

判決書指出，Viet在前年9月14日於中市某飯店前，因口角與旅行團簡姓司機大打出手，警方到場後，抄錄Viet的名字與電話，當時Viet冒稱是另名張姓同鄉，而頭部、手指、小腿骨折及挫傷的簡男事後提告傷害，警方依Viet提供的手機通知到案。

Viet在警所偵訊時，仍提供張姓同鄉的居留證影本，沒提供護照與居留證正本，但因他能說出張的正確年籍資料，警方未進一步確認居留證相片與Viet是否相符，將全案依傷害罪嫌函送台中地檢署，台中地院審理時，因涉案人未到案而發布通緝。

比對指紋 法官還他清白

無端被冒名且遭通緝的張男一再喊冤，強調案發時不在台中，否認涉案，法官因此比對Viet及張男指紋、警訊錄影，確認並非同一人，當天與Viet同團的學習導遊林男也作證，確認在法庭的越南籍張男非他認識的「Viet」。

負責警訊的警員也證稱，當時未比對居留證相片與涉案男子是否相符，法官因此認定罪嫌不足，判張男無罪；另針對Viet的真實身分、涉及之傷害與偽造文書罪，由檢察官處理。

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