美人計誘赴鴻門宴 男吃完燒肉遭斷掌

2019-09-29

〔記者林嘉東／基隆報導〕葉姓男子為了報仇，安排一場鴻門宴，找來美女約出張姓仇家吃飯，再派3名未成年小弟埋伏在餐廳門口，見張男酒足飯飽走出餐廳，3少衝上前揮刀圍殺，把張男砍得渾身是血，右手掌則被砍斷只剩一層皮黏著。張男送醫撿回一命，但右掌縫合後仍有殘廢之虞。

先前率眾斷人腳筋 被報復

據了解，葉男上月間遭張姓男子率眾砍斷腳筋，為了報斷筋之仇，教唆長相亮眼、張也愛慕的女性友人，約張男出來吃飯，再指使3名分別自國、高中輟學的少年埋伏行兇。

3少年當殺手 裁定收容

目擊者說，上月間案發前，3名分穿黑色、白色上衣的惡少，先在基隆市愛二路一家燒肉店對街徘徊，見張走出餐廳，3人立即快跑上前，不發一語持刀朝張猛砍，行兇後拔腿狂奔逃離。20多歲張男當時來不及反應，只能以手擋刀，因而右手掌整個被砍斷。

民眾見狀報案，救護人員將傷者送基隆長庚醫院。張男頭部和手部等多處中刀，幾乎刀刀見骨，可見惡少行徑兇狠。

案發隔天，警方循線逮到林姓、游姓與劉姓3少，進而查出幕後指使者是在8月2日遭張男率眾砍斷左腳踝腳筋的20歲葉男。葉遭斷腳筋後，為了復仇，使出美人計誘砍仇家。

警方將葉男、葉的女性友人與3少年依殺人未遂罪送辦，檢察官諭知葉男與女性友人各3萬元交保，3少則遭法官裁定收容。

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