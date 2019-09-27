徐立德妻秀情書 駁被休

2019-09-27

〔記者溫于德／台北報導〕女音樂家陳怡伶遭高齡88歲的前總統府資政徐立德訴離，昨晚特別召開記者會否認高等法院認定她未理性溝通一事，並哽咽地說，今年3月赴振興醫院探望徐時，遭徐的秘書、隨扈擋住，無法跟徐接觸。

稱探病被徐秘書擋住

陳怡伶說，無法接受媒體以「休妻」二字作為標題，讓外界誤認她沒有善盡妻子的責任，所以鄭重聲明她與徐立德間的婚姻關係，「向來融洽」。

陳怡伶接著說，2013年與徐立德結婚以來，均細心照顧徐的生活起居，尤其在徐突然離家後，更是擔心徐的身體，並和徐保持聯絡，也透過通訊軟體往來，當徐送她花時，她也會回送花，否認不願修復夫妻關係情形。

陳怡伶翻開LINE對話內容，證明兩人即便分居仍會互相關心，並指著徐送她的生日蘭花盆、小米手環稱兩人依舊保持聯絡；翻到徐的手寫情書時，陳再度強調兩人確實有愛。

指離婚訴訟非徐本意 疑外力介入兩人婚姻

陳怡伶的律師也說，徐立德先前中風、得白內障時，均由陳一手照顧，對一位中年婦女（指陳）來說，能這樣對一位晚年才結婚的老人（指徐），是一件難能可貴的事。

陳怡伶最後說，今年3月曾到振興醫院探望徐立德，但被徐的秘書、隨扈擋住，無法跟徐接觸；陳怡伶的律師因此認為，徐立德會提離婚訴訟從來都不是徐的本意，懷疑有其他因素介入，且徐的年事已高，若沒人照顧，將是陳心裡的痛，所以盼徐趕快回到陳的身邊，兩人永浴愛河。

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