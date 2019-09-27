司法話題》法界：法扶支出要符公義 應修法排富

2019-09-27

〔記者楊國文／台北報導〕針對原住民或弱勢一再酒駕、故意吸毒等故意犯，法律扶助基金會有無必要提供法律扶助？多位法界人士認為，雖然國家在政策上要給予原住民或弱勢協助，但若是當事人一犯再犯，應考慮修法不再用公帑提供法律協助，也支持司法院擬定「排富」的修法方向，而且應嚴格審查當事人有無資力，勿讓司法資源遭濫用，才符合公平正義原則。

當事人若累犯 應停止法扶協助

民間司改會董事長林永頌律師指出，法扶會成立以來，是否應該排富一直備受關注，像德國採排富的做法，我國也應該採取排富規定才對；至於法扶律師為當事人辯護有無可能「開一次庭即進帳三萬元」，林永頌說，在「法扶會法律扶助酬金計付辦法」有相關規定，且採彈性做法，視個案情況不同，如依案件類型、工時長短等因素，給予法扶律師的酬金可酌減或酌增，司法院應做好把關工作。

律師郭力菁則認為，實務上，原住民若提出申請，法扶會就會指派法扶律師提供法律協助，若有人一犯再犯，則有檢討修法的空間，沒必要去替這些民眾提供法扶，讓司法訴訟資源遭濫用、誤用。

郭力菁進一步指出，申請法扶律師提供法律協助，原本是限於弱勢、無資力的民眾，但事實上，有很多「假裝沒錢」的人竟申請法扶過關。由於民眾提供財力證明、切結書給法扶審核，其實際財產所得資料不必接受審查，法扶無法查起，而使部分有資力人士也獲得法律辯護協助。

曾任法扶律師的王雅芳肯定法扶會的功能，並認為法扶會在審核當事人條件時要嚴格，且應更有效運用公帑，讓法扶制度更細緻化、法扶手段更多元，例如，有些簡易案件不一定都須出庭，也可以陪當事人和對方調解，或僅出具書狀即可，如此一來，支付法扶律師的酬金有可能更有彈性、更細緻化。

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