司法話題》譏律師頭殼壞掉 法官被建請免職

2019-09-27

柯盛益開庭言行不當 法評會決議移送監院

〔記者吳政峰、黃佳琳／綜合報導〕橋頭地方法院法官柯盛益今年二月開庭時，竟嘲諷原告律師「讀到傻去了」、「你頭殼壞掉」，還在未獲律師同意的情況下，逕自命令書記官記載「原告訴代（律師）表示願意撤回備位聲明」等筆錄，行為不當，被移送法官評鑑委員會評鑑，法評會昨決議將他移送監察院審查，並建議免除法官職務，轉任其他公職。

柯曾因審案態度不佳 被判休職

柯盛益被建請拔官的關鍵，在於他二○一一年也曾因審案態度不佳被判休職一年，當時他在高雄地院服務時，被控常脫口「靠么」、罵律師「垃圾人」、「嘰嘰歪歪」，還酸當事人「妳一直哭是在哭怎樣，是在哭死爸還是哭死母」，嚴重傷害司法形象，未料復職轉調橋頭地院後故態復萌，法評會忍無可忍，決定祭重手。

法評會指出，柯盛益開庭時，質疑原告律師追加「備位聲明」（指原告提兩個主張，第一個主張如果法官不採，就請法官採納第二個聲明）有誤，一再以「原告律師你大概是唸書唸到有問題！」「法律是這樣唸的嗎？拜託欸！」「你拜託欸！讀書讀到傻去了！你頭殼壞掉，我真的是很佩服你們這些律師不知道當時那個書是怎麼唸的？」「你哪一個學校畢業？是哪一個教授教這個民事訴訟？你可以告訴我嗎？」等語冷嘲熱諷；此外，他還對同案另外一位律師說出「妳也跟他一樣腦袋糊塗啦！」等不當言語。

法評會又指，柯盛益要求律師撤回備位聲明未獲應允，竟仍指示書記官於筆錄記載「原告訴代表示願意撤回備位聲明」，經律師當場異議後才命書記官刪除，並要求律師需於下次庭期提出法律上依據，否則即禁止代理、讓他沒面子。

復職後故態復萌 違反法官倫理

法評會批評柯盛益的行為已逾越審判長訴訟闡明義務範圍，態度輕率又語帶譏諷，嚴重違反法官倫理規範、辦理民事訴訟事件應行注意事項、法官守則，足以影響司法形象，情節重大。

柯盛益雖然事發後自知言行逾矩，對於該案自行簽請迴避，且於接受約詢時表達悔意，但法評會審酌他有不良紀錄卻未知警惕，也沒修正開庭態度，加上他考績及職務評定多次列乙等、丙等或不良好，失職情形情節重大，有懲戒必要。

橋頭地院今年二月接獲律師陳情，經調閱開庭錄音，調查證實有辱罵情節，橋院自律委員會討論後認定柯言行不妥、情節重大，決定將他送評鑑。

審案態度不佳法官表

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