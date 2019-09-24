女友超正還偷吃 毒蟲「一炮換一泡」

2019-09-24

稱女友信教拒婚前性行為

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓毒蟲透過通訊軟體「約炮」，雙方一起拉K或飲下咖啡包後歡愛，陳男以這種「一炮換一泡」方式四處與女性發生性關係，日前被警方查獲毒品，警方見前來探視的女友非常標致，忍不住問他原委，他竟說女友是虔誠教徒，堅決反對婚前性行為，他才會到處「偷吃」；員警聞言怒斥聽你在瞎扯，全案依毒品罪嫌送辦。

台中警方日前在摩鐵查獲一起毒轟趴案，帶回多名毒蟲並起出毒咖啡包，清查上游藥頭時，意外在20多歲陳姓毒蟲手機內，發現他與多名女性互動紀錄，由於對話中還談及毒品等話題，警方懷疑他涉嫌毒品交易。

一夜情前先拉K、泡毒咖啡

陳男向警方說，這些女生都是透過網路聊天室或通訊軟體認識，並非進行毒品交易，而是以「一炮換一泡」方式與女性發生性關係，雙方一起拉K或飲下咖啡包後歡愛，單純使用毒品助興的一夜情而已。

偵訊過程中陳男的女友趕來關心，警方見長相及身材姣好，忍不住問他，都有這麼漂亮的女友為何還要四處約炮？陳男私下竟說，與女友交往多年屢次想突破防線，但她是虔誠教徒，嚴守婚前不能有性行為，實在受不了才到處「偷吃」，警方聽聞嚴正駁斥。

一名林姓教徒則說，聖經的確有嚴禁男女在婚前發生性行為的守貞教育或教義，既然這麼愛女友，忍一下不行嗎？況且前面的等待換來後面美好的結果，不值得嗎？陳男的說法明顯是為自己行為找合理化藉口，並不可取。

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