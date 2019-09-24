台通詐23億 股市大亨林滄海成重災戶

2019-09-24

未上市股 從15元被炒到120元

〔記者楊政郡／台中報導〕資本額6億元、位於台中市大里區的未上市台通科技公司，外觀不過是一家鐵皮屋廠房，不過公司負責人謝明陽（羈押中）卻宣稱擁有記憶體散熱模組專利權、公司評價報告市值達50億元、取得國際大廠海力士鉅額長期訂單契約，甚至股票從每股15元炒至今年最高120元。股市大戶林滄海、房產大亨祝文定、證券分析師兼名嘴朱成志及聯電旗下投資公司都被騙倒；台中檢調查出4年來該公司偽詐23億餘元，149人及公司受騙，檢方昨首波依證券詐偽罪起訴謝男，妻女交保候傳另案偵辦。

稱公司市值50億 獲海力士長約

2006年成立的台通科技公司，以生產散熱元件為主要業務，2015年業績不振、財務陷入危機，謝明陽竟造假詐騙投資人，藉此出售手中未上市股票。

檢調指出，謝明陽對外誆稱擁有台、美兩國5項記憶體散熱模組專利權，又提出公司評價報告市值達50億，還提出偽造的會計查核簽證等，用來取信投資大眾。

謝明陽還對外宣稱取得海力士鉅額長期訂單契約，偽造合作契約書，製作不實財務報表、偽造鉅額定存單、偽造輔導上市合作契約、詐稱國際大廠將入股等手法，使股市大戶林滄海及其關係戶總計投入13650張達12億餘元、房產大亨祝文定投入100張約1200萬、證券分析師朱成志及其關係戶購買9105張投入7106萬餘元。

逾百人受害 負責人謝明陽被羈押

從2015年起至今年，每股由15元飆漲至最高120元，股票買賣詐得19億餘元，還直接增資發行新股得款4億餘元，總額23億餘元。

檢方查扣謝帳戶742萬、7部名車及15筆房產及土地。謝到案後坦承犯行，而去年2、3月間，有投資人找小弟押人、痛毆謝男，談判要求還錢案，仍在偵查中。

台通公司昨大門深鎖，廠房前廣場還擺著3部小貨車，都已經有灰塵，有段時日沒有使用了。

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