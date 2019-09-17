跨國賭博網 7中國人賺走216億

2019-09-17

資金來自中國 伺服器設美國

〔記者張瑞楨／台中報導〕警方在台中市七期商業辦公大樓，查獲中國人投資台灣，成立的「網路賭博產業鏈」，於桔子數位公司、螞蟻數位公司內逮捕七名中國「教官」與六十七名台灣人，兩間公司除了中國「金流」與設置在美國的伺服器之外，從網頁設計到客服，台灣人「一條龍」包辦產業鏈所有工作，吸引中國人簽賭，其中，桔子數位公司近一年營業額高達五十億人民幣，折合台幣達兩百十六億餘元，顯示中國賭博市場龐大，賭性也驚人。

今年七月間，電信偵查大隊與中市刑大發現很多年輕人在網路詢問桔子、螞蟻數位公司的徵才工作，兩家公司基層員工起薪三萬元，績效獎金五千至一萬元，幹部起薪六萬元，績效獎金三萬元以上，比一般「正當」企業的起薪高三成，進一步調查發現兩公司經營代號「bet365」的賭博網站，資金來自於中國，估計可能達數千萬至上億台幣，遂報請台中地檢署指揮偵辦。

網頁設計到客服 台灣人全包

警方十一日搜索這兩家位於七期同棟但不同樓層的公司，查扣大批電腦主機等犯罪工具，逮捕七十四名嫌犯，其中有七人是以觀光等名義到台灣，負責視察營業狀況的幹部，或傳授「攬客話語術」及中國慣用語的中國「教官」，其餘為台灣員工，現場負責人劉姓經理（三十一歲，賭博前科）也是台灣人，檢警發現桔子公司成立已兩年，近一年的營業額高達五十億人民幣，螞蟻公司成立四年，但因帳冊銷毀，營業額不詳。

警方調查，中國嫌犯為了躲避查緝，營運據點都在境外，另看上台灣擁有的工程技術，以及充沛優質的線上客服人才，兩家公司從最基層技術的遊戲串接、網站排行優化、簽賭網站維護、美工設計，一直到博弈遊戲推廣、攬客、客服中心等，「一條龍」包辦所有工作，等於是在台灣建立完整的「網路賭博（博弈）產業鏈」，供中國賭客簽賭。

至於中資的確實來源等細節，仍待偵辦釐清中，全案依賭博等罪嫌法辦。

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