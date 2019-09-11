偷花盆回家養魚 偷到寵物「骨灰罈」

店家將愛犬骨灰放花盆
〔記者吳昇儒／基隆報導〕李姓婦人日前騎車經過基隆市一家寵物旅館，發現店門口有個漂亮花盆，裡面的植物已枯萎，便順手牽羊偷回家養魚，殊不知花盆裡有毛小孩的骨灰，形同是骨灰罈，店家發現花盆遺失，除報警並PO文表示，「花盆裡面有我們牛牛的骨灰！快還我！」李婦的丈夫看到PO文，昨將物品歸還並代妻致歉，警方仍依竊盜罪嫌將李婦函送法辦。
吳姓老闆在基隆市安樂區經營精品寵物旅館，他養一隻暱稱牛牛的黃金獵犬13年，牛牛是該店的吉祥物，客人都很喜歡牠。
急PO文要婦人快歸還
牛牛2年多前死亡，飼主將牠的骨灰撒在店裡的花盆內，讓牛牛陪伴身旁，飼主還透過擲筊，連續三個聖杯後，選出牛牛最漂亮的生前照片，護貝後放在花盆上，後來花盆的植栽枯萎，於是移到店門口擺放。
吳姓老闆9日發現店門口的花盆被偷，當天深夜在臉書PO文表示，裝有自家毛小孩牛牛骨灰的花盆，對自己意義重大，卻在7日凌晨被一名女機車騎士偷走，指出已報警，希望竊賊能歸還物品。
還盆再還土 獲店家原諒
順手牽羊的50多歲李姓婦人及其丈夫看見PO文，驚覺闖下大禍，昨中午由李婦的丈夫歸還花盆；但店家表示花盆不重要，裡面與土壤混合著牛牛的骨灰，才是真正重要的物品。
李婦的丈夫立刻返回家中，拿袋子裝著花盆內的土壤歸還，讓店家鬆了一口氣，也決定原諒李婦，但竊盜屬公訴罪，警方約談李婦到案，釐清行竊過程及動機。
竊盜屬公訴 婦人被送辦
李婦到案後稱，自己是一時失慮，只是想著那個花盆養魚應該很適合，就把它帶回家，不知道裡面的物品對店家有那麼重大的意義。
記者瀏覽店家臉書網頁發現，老闆很想念牛牛，在牛牛8月26日生日前後，都會放上幫牠慶生的照片。
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店家將牛牛的骨灰放在花盆內。（翻攝自牛牛屋寵物精品旅館臉書）
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牛牛的主人依然會在牠生日前後，幫牠慶生。 （翻攝自牛牛屋寵物精品旅館臉書）
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婦人偷走擺在店門前的花盆。（翻攝自牛牛屋寵物精品旅館臉書）
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店家在臉書上PO文指出，被偷走的花盆內有牛牛的骨灰，要竊嫌快點歸還。（翻攝自牛牛屋寵物精品旅館臉書）