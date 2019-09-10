簽了續情約 小三要不回百萬分手費

2019-09-10

〔記者楊國文／台北報導〕吳姓銀行女職員和已婚同事劉男婚外情，吳女指控欲結束畸戀，卻遭劉男放話公佈她的私密照，並揚言對她母親不利，只好支付「分手費」100萬元；劉要求她立下切結書，若願意復合，他將返還這筆錢。吳女則以「婚外情分手費違反公序良俗」狀告劉男返還100萬元，高等法院昨判吳女敗訴確定。

吳女指出，劉男收到100萬後，竟要求她立下切結書，若在同年2月28日午夜前回到他身邊繼續婚外情關係，他將歸還100萬元。吳女雖立下切結書，鐵了心不願再當小三，以「分手費違反公序良俗」、「切結書的約定，是分手協議的解除條件」為由，提出「返還不當得利」訴訟，狀告劉男須返還100萬元，並對劉男提告恐嚇罪，這部分檢方認定罪證不足，以不起訴處分確定。

劉男應訊指稱，100萬是他多年來照顧吳女的回報，經吳女同意而贈與他，絕無恐嚇或任何不法。此外，他為挽回這段感情，曾要求吳女立下切結書，約定若繼續婚外情關係即返還100萬元，因她未履約，故他不必歸還100萬元。

高院判決指出，雙方約定由吳女支付100萬元給劉男，劉則同意分手，過程中並無對她施加限制人身自由等不法行為，沒有違反公序良俗情形；此外，該切結書是雙方分手協議後，另外又約定，若繼續婚外情，則劉男將返還100萬元，並不影響先前分手協議的效力，昨判吳女敗訴確定。

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