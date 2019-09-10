恐怖朋友 餵她幼兒毒品

2019-09-10

借錢被拒 拿小孩出氣

〔記者蔡清華／高雄報導〕林姓女子不滿鄒姓女友人不借她錢，竟趁鄒女的4個月大兒子住院期間，假借幫忙照顧幼兒，將鄒女的睡眠障礙門診處方藥FM2（俗稱強姦藥丸）灌入幼兒嘴裡，巡房醫師發現幼兒癱軟無力，經急救尿液被驗出毒品反應，主動報警，橋頭地院依傷害罪判林女3個月，二審改判5個月徒刑。

鄒女表示，她對孩子相當愧疚，被友人背叛更是氣憤。她說，30歲的林女從小就被父母遺棄，當時她沒有工作，自己剛生產，需要有人幫忙照顧小孩而找她幫忙，供她吃住從沒有虧待過她，案發後人間消失不聞不問，希望她出來面對。

許姓幼兒前年12月因病住進高雄長庚醫院，12月12日被巡房醫師發現嗜睡無力、昏睡1至2日、癱軟無力約1週狀況才逐漸改善，經院方尿液檢驗發現有疑似K他命等藥物中毒反應，主動報警調查。

警方在院內的家屬休息室，查扣到FM2藥物，此藥是幼兒的鄒姓生母睡眠障礙門診處方藥；另有名陪同在醫院照顧幼兒的林女，兩人都否認對幼兒餵毒。檢警將鄒女與其林姓友人依傷害罪嫌移送偵辦，因鄒女被懷疑涉案，幼兒還被強制安置9個月。

檢方追查發現，前年12月11日晚間，鄒女與林姓友人發生爭執，林女坦承不滿鄒女不借她錢，而把氣出在她孩子身上，拿鄒女藥袋內的FM2藥丸，磨成粉再以注射針筒灌入幼兒嘴裡，當時只知是助眠的藥，並不知道是毒物。

案發後，鄒、林兩女形同陌路，鄒女也從被告轉為原告，林女經法院多次傳喚出庭均未到案，去年8月橋頭地院判她3個月徒刑，上月底二審改判她5個月得易科罰金定讞 。

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