騎進夾娃娃機店 ！電動機車充到飽 母屢帶小孩偷電

2019-09-09

〔記者陳建志／台中報導〕台中劉姓婦人貪圖方便，帶著小孩將電動機車騎到太平一家夾娃娃機店內充電充整晚，店家發現po網；婦人7日深夜竟再度前往充電，店家遠端監控發現報案，警方昨查出婦人身分，依竊盜罪嫌送辦。

年約30歲的劉姓婦人，5日晚間將電動機車騎進太平宜昌路一家夾娃娃機店，並拿出延長線充電。店家調閱監視器，發現她充了一整晚，尤其身旁還帶著小孩。

劉女離譜行為被披露後，她似乎未發現已遭鎖定，7日晚間11點多，再度騎著電動機車到店裡充電，因同樣帶著小男孩同行，且穿著一樣的上衣，店家發現是同一人，認為劉女的行為太誇張，昨凌晨1點多前往警局報案。

太平分局新平派出所員警獲報，連夜調監視器比對，8日上午請她到警局說明。劉女稱，自己住在附近，因充電不方便，發現夾娃娃機店內有插孔，一時貪圖方便才前來充電，將和店家和解，並賠償損失，警方訊後仍將她送辦。

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